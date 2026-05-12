Alcaldía de Panamá impulsará proyectos tras traslado de $17.5 millones

La Alcaldía de Panamá recibió con beneplácito la gestión de traslado de 17.5 millones de dólares realizada por el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y la Autoridad Nacional de Descentralización.

Según la entidad, estos recursos permitirán dar continuidad a importantes proyectos sociales y urbanos que impactarán a más de medio millón de personas en distintos sectores del distrito capital.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Te puede interesar: Decana de Medicina de la UNACHI se mantendrá separada de su cargo

Alcaldía de Panamá impulsará proyectos sociales tras traslado de $17.5 millones

La iniciativa fue aprobada por diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional mediante un traslado de partida proveniente del impuesto de bienes inmuebles.

image

La Alcaldía destacó que esta medida busca corregir un problema de arrastre que durante años limitó el desarrollo de obras esperadas por las comunidades.

Parque Las Garzas beneficiará a más de 440 mil personas

Entre los proyectos que avanzarán con estos fondos figura el Parque Las Garzas, una iniciativa de vida mixta que integrará:

Vivienda

Cultura

Recreación

Institucionalidad pública

El proyecto estará ubicado alrededor del río Pacora y beneficiará a más de 440 mil habitantes del sector.

El Coco Parque y Parque de Tocumen avanzarán

Otro de los proyectos contemplados es El Coco Parque, en el corregimiento de San Francisco.

La Alcaldía indicó que el espacio será recuperado y transformado en un parque organizado para beneficio de más de 3 mil residentes.

Asimismo, se impulsará la construcción del Parque de Tocumen, obra que impactará positivamente a más de 80 mil personas mediante nuevos espacios recreativos y comunitarios.

image

Construirán centro para manejo de desechos

Dentro de los proyectos también se contempla la construcción de un Centro de Transferencia para la recolección de desechos, enfocado en reciclaje y optimización del servicio de basura.

La obra permitirá que los camiones recolectores realicen varias descargas diarias sin necesidad de trasladarse directamente a Cerro Patacón, mejorando así la eficiencia del servicio.

La Alcaldía de Panamá resaltó que estos recursos representan un paso importante para fortalecer el desarrollo urbano y mejorar la calidad de vida en la capital.