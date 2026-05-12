Farruko confirma concierto en Panamá: conoce la fecha y preventa de boletos

El reconocido artista puertorriqueño Farruko ha confirmado su regreso a la ciudad de Panamá para el próximo 15 de agosto. El escenario elegido será el Plaza Amador (antigua Plaza Figali), donde presentará su más reciente trabajo musical "Manda la plena, moh".
Durante el evento, los fanáticos podrán disfrutar de un recorrido por sus más grandes éxitos, además de los nuevos temas del álbum, los cuales cuentan con colaboraciones de destacados exponentes del género urbano panameño.
La producción de este esperado concierto está a cargo de Carbon Vrmor y Magic Dreams Productions, quienes prometen una experiencia de alto nivel para todos los asistentes.
La preventa oficial de las entradas iniciará este lunes 18 de mayo a través de la plataforma Panatickets.com. Se recomienda a los interesados adquirir sus boletos con antelación, dada la alta demanda esperada para este evento.
Embed - Magic Dreams Productions on Instagram: "Panamá, esto es para ti El artista que caminó nuestra tierra, grabó con nuestros íconos y recibió la Llave de nuestra ciudad — regresa a darlo todo en casa. FARRUKO: MANDA LA PLENA MOH · EL CONCIERTO 15 de agosto · Plaza Amador (antigua Plaza Figali). Será una noche de sorpresas especiales con su nuevo album y recuerdos que volverán cuando todo Panamá coree exitos como Pepas, Calma, Tóxica, Hola Beba y muchos más con sus 15 años de trayectoria… ¡Atento a la preventa! este lunes 18 de mayo en Panatickets.com ¡Activa las notificaciones! Una Producción de @carbonarmorofficial y @magicdreamsinc"
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