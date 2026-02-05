Panamá Nacionales -  5 de febrero de 2026 - 08:13

Accidente en la 24 de Diciembre: vuelco de coaster deja un muerto y 14 heridos rumbo a Cabra

Un accidente de tránsito en la 24 de Diciembre dejó un fallecido y 14 heridos tras el vuelco de una coaster en la vía hacia Cabra. Autoridades investigan.

@rpc_radio
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un trágico accidente de tránsito se registró en el sector de la 24 de Diciembre, cuando el conductor de un vehículo tipo coaster perdió el control y se volcó en la vía hacia la comunidad de Cabra, dejando como saldo una persona fallecida y 14 heridos.

Según los primeros informes, el hecho ocurrió cuando el transporte colectivo se desplazaba por la vía y, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el dominio del vehículo, provocando el vuelco.

Accidente de tránsito en la 24 de Diciembre dejó un fallecido y 14 heridos

Tras el accidente, unidades del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME 911), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá y la Policía Nacional acudieron al lugar para atender la emergencia. Los heridos recibieron atención prehospitalaria y posteriormente fueron trasladados a distintos centros médicos.

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de una persona en el sitio, mientras que la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito inició las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores del transporte público y particular a mantener las normas de seguridad vial, respetar los límites de velocidad y verificar las condiciones mecánicas de los vehículos antes de circular.

