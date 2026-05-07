SINAPROC impulsa taller de gestión de riesgo para fortalecer respuesta ante desastres

Con el objetivo de optimizar la capacidad de respuesta y coordinación ante posibles desastres, representantes de diversos sectores participaron en el Taller de Gestión Integral del Riesgo, celebrado en la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP).
Ejes estratégicos de la jornada
A través de mesas de trabajo técnicas, los especialistas abordaron cuatro áreas fundamentales para la seguridad nacional:
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Reducción del riesgo: Evaluación de vulnerabilidades, control de riesgos futuros y niveles de exposición.
Preparación para la respuesta: Diseño de planes metodológicos, simulacros y capacitaciones constantes.
Respuesta operativa: Ejecución de evaluaciones de daños, asistencia humanitaria y acciones anticipatorias.
Recuperación: Estrategias para la rehabilitación y reconstrucción de infraestructura crítica y servicios esenciales.
Un compromiso con la prevención
El cierre del evento estuvo a cargo del director general del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), Omar Smith Gallardo, quien subrayó que la planificación estratégica es la herramienta más eficaz para reducir riesgos.
Smith Gallardo destacó que la capacitación continua y la planificación estratégica constituyen herramientas fundamentales para reducir riesgos y fortalecer la resiliencia.