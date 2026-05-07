Panamá Nacionales -  7 de mayo de 2026 - 16:58

Capturan en el Aeropuerto de Tocumen a mexicano buscado en EE. UU. por delitos contra menores

El mexicano detenido en el Aeropuerto de Tocumen mantiene una orden de arresto vigente emitida por las autoridades de los Estados Unidos.

Capturan en el Aeropuerto de Tocumen a mexicano buscado en EE. UU. por delitos contra menores.

Capturan en el Aeropuerto de Tocumen a mexicano buscado en EE. UU. por delitos contra menores.

Ana Canto
Por Ana Canto

Unidades del Servicio Nacional de Migración (SNM) detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano de nacionalidad mexicana, quien mantiene una orden de arresto vigente emitida por las autoridades de los Estados Unidos.

El extranjero es requerido por su presunta vinculación en delitos relacionados con crueldad y abuso contra un menor de edad. La aprehensión se dio luego de que el sujeto arribara a la terminal aérea panameña en un vuelo de tránsito, cuyo destino final era la ciudad de Guadalajara, México.

El SNM informó que las autoridades estadounidenses ya han sido notificadas e iniciarán las diligencias pertinentes para hacer efectiva la orden judicial internacional. Por su parte, el ciudadano fue remitido a las autoridades competentes en Panamá para cumplir con los protocolos internacionales de seguridad y el debido proceso de extradición o deportación.

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