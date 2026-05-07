Capturan en el Aeropuerto de Tocumen a mexicano buscado en EE. UU. por delitos contra menores.

Unidades del Servicio Nacional de Migración (SNM) detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano de nacionalidad mexicana, quien mantiene una orden de arresto vigente emitida por las autoridades de los Estados Unidos.
El SNM informó que las autoridades estadounidenses ya han sido notificadas e iniciarán las diligencias pertinentes para hacer efectiva la orden judicial internacional. Por su parte, el ciudadano fue remitido a las autoridades competentes en Panamá para cumplir con los protocolos internacionales de seguridad y el debido proceso de extradición o deportación.