Capturan en el Aeropuerto de Tocumen a mexicano buscado en EE. UU. por delitos contra menores.

Por Ana Canto Unidades del Servicio Nacional de Migración (SNM) detuvieron en el Aeropuerto Internacional de Tocumen a un ciudadano de nacionalidad mexicana, quien mantiene una orden de arresto vigente emitida por las autoridades de los Estados Unidos.

El extranjero es requerido por su presunta vinculación en delitos relacionados con crueldad y abuso contra un menor de edad. La aprehensión se dio luego de que el sujeto arribara a la terminal aérea panameña en un vuelo de tránsito, cuyo destino final era la ciudad de Guadalajara, México.

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