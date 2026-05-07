Mantienen detenido a conductor vinculado a fatal accidente en Chame donde murió una familia

La Procuraduría General de la Nación de Panamá (PGN) informó que, a través de la Fiscalía Regional de Panamá Oeste, se logró confirmar la detención provisional de un hombre imputado por homicidio culposo tras un accidente de tránsito ocurrido en Chame .

El hecho se registró el pasado 25 de abril de 2026 y dejó un saldo de cuatro personas fallecidas.

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Fiscalía mantiene investigación por accidente fatal

Según detalló el Ministerio Público, la medida cautelar fue confirmada como parte de las investigaciones que adelanta la Fiscalía Regional de Panamá Oeste.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PGN_PANAMA/status/2052436656049750064?s=20&partner=&hide_thread=false #Audiencia| La @PGN_PANAMA a través de su Fiscalía Regional de Panamá Oeste, logró que se confirmara la detención provisional de un hombre, imputado por homicidio culposo, relacionado a un hecho de tránsito ocurrido el 25 de abril de 2026, en Chame, donde fallecieron 4 personas. pic.twitter.com/ATx32N38id — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) May 7, 2026

El imputado enfrenta cargos por homicidio culposo relacionado con el siniestro vial que conmocionó a residentes del distrito de Chame.

Accidente en Chame dejó cuatro víctimas fatales

El hecho de tránsito ocurrió el 25 de abril y provocó la muerte de cuatro personas, aunque las autoridades no ofrecieron mayores detalles sobre las circunstancias del accidente.

Las investigaciones continúan para esclarecer responsabilidades dentro del proceso judicial.

¿Qué es el homicidio culposo?

El homicidio culposo aplica cuando una persona causa la muerte de otra por negligencia, imprudencia o incumplimiento de normas, sin intención directa de matar.

En Panamá, este delito puede derivar en sanciones penales dependiendo de la gravedad de los hechos y las circunstancias del caso.