Panamá Nacionales -  4 de febrero de 2026 - 10:01

Tercer pago del PASE-U: Puntos de entrega de cheques por el IFARHU para el jueves 5 de febrero

El IFARHU continúa con la entrega de cheques correspondiente al tercer pago del PASE-U del año 2025. Consulta los detalles aquí.

Tercer pago del PASE-U

Tercer pago del PASE-U

IFARHU
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la entrega de cheques correspondientes al tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) del año 2025, beneficiando a estudiantes de distintos niveles educativos en el país.

La institución informó que para este jueves 5 de febrero se habilitarán varios puntos de pago en las provincias de Colón, Veraguas y la comarca Guna Yala, con el objetivo de garantizar que los beneficiarios reciban este apoyo económico.

Puntos de entrega de cheques del PASE-U

image

Colón

Entrega dirigida a beneficiarios de los corregimientos de:

  • Nueva Providencia
  • Limón
  • Buena Vista
  • Salamanca
  • San Juan
  • Santa Rosa

Veraguas

Agencia Regional de Soná, para beneficiarios de los corregimientos:

  • Las Palmas
  • Lolá
  • Corozal
  • Manuel Amador Terrero
  • El María
  • Zapotillo

Dirección Provincial de Veraguas, para beneficiarios de:

  • Distrito de San Francisco (corregimiento de San Francisco)
  • Distrito de Calobre (corregimiento de Calobre)
  • Distrito de Cañazas (corregimiento de Cañazas)

Comarca Guna Yala

Dirección Comarcal, para beneficiarios de los corregimientos:

  • Aligandí
  • Narganá

El IFARHU reiteró su compromiso de continuar con el desembolso del beneficio de manera organizada, garantizando el acceso oportuno a este apoyo económico que contribuye a la permanencia escolar de miles de estudiantes panameños.

Asimismo, la institución exhortó a los acudientes y beneficiarios a acudir a los centros de pago correspondientes en las fechas asignadas, cumpliendo con las indicaciones establecidas y manteniéndose informados a través de los canales oficiales del IFARHU.

En esta nota:
Seguir leyendo

Tercer pago del PASE-U: conoce los lugares donde se realizará el miércoles 4 de febrero

Tercer PASE-U 2025: IFARHU recuerda que estudiantes con fracasos o reválidas no cobrarán el último pago

Tercer pago de PASE-U: IFARHU efectuará pagos el martes 3 de febrero en diferentes puntos del país

Recomendadas

Más Noticias