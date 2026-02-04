Tercer pago del PASE-U: Puntos de entrega de cheques por el IFARHU para el jueves 5 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la entrega de cheques correspondientes al tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) del año 2025, beneficiando a estudiantes de distintos niveles educativos en el país.
La institución informó que para este jueves 5 de febrero se habilitarán varios puntos de pago en las provincias de Colón, Veraguas y la comarca Guna Yala, con el objetivo de garantizar que los beneficiarios reciban este apoyo económico.
Puntos de entrega de cheques del PASE-U
Colón
Entrega dirigida a beneficiarios de los corregimientos de:
- Nueva Providencia
- Limón
- Buena Vista
- Salamanca
- San Juan
- Santa Rosa
Veraguas
Agencia Regional de Soná, para beneficiarios de los corregimientos:
- Las Palmas
- Lolá
- Corozal
- Manuel Amador Terrero
- El María
- Zapotillo
Dirección Provincial de Veraguas, para beneficiarios de:
- Distrito de San Francisco (corregimiento de San Francisco)
- Distrito de Calobre (corregimiento de Calobre)
- Distrito de Cañazas (corregimiento de Cañazas)
Comarca Guna Yala
Dirección Comarcal, para beneficiarios de los corregimientos:
- Aligandí
- Narganá
El IFARHU reiteró su compromiso de continuar con el desembolso del beneficio de manera organizada, garantizando el acceso oportuno a este apoyo económico que contribuye a la permanencia escolar de miles de estudiantes panameños.
Asimismo, la institución exhortó a los acudientes y beneficiarios a acudir a los centros de pago correspondientes en las fechas asignadas, cumpliendo con las indicaciones establecidas y manteniéndose informados a través de los canales oficiales del IFARHU.