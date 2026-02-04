Tercer pago del PASE-U: Puntos de entrega de cheques por el IFARHU para el jueves 5 de febrero

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) continúa con la entrega de cheques correspondientes al tercer pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal ( PASE-U ) del año 2025, beneficiando a estudiantes de distintos niveles educativos en el país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La institución informó que para este jueves 5 de febrero se habilitarán varios puntos de pago en las provincias de Colón, Veraguas y la comarca Guna Yala, con el objetivo de garantizar que los beneficiarios reciban este apoyo económico.

Puntos de entrega de cheques del PASE-U

image

Colón

Entrega dirigida a beneficiarios de los corregimientos de:

Nueva Providencia

Limón

Buena Vista

Salamanca

San Juan

Santa Rosa

Veraguas

Agencia Regional de Soná, para beneficiarios de los corregimientos:

Las Palmas

Lolá

Corozal

Manuel Amador Terrero

El María

Zapotillo

Dirección Provincial de Veraguas, para beneficiarios de:

Distrito de San Francisco (corregimiento de San Francisco)

Distrito de Calobre (corregimiento de Calobre)

Distrito de Cañazas (corregimiento de Cañazas)

Comarca Guna Yala

Dirección Comarcal, para beneficiarios de los corregimientos:

Aligandí

Narganá

El IFARHU reiteró su compromiso de continuar con el desembolso del beneficio de manera organizada, garantizando el acceso oportuno a este apoyo económico que contribuye a la permanencia escolar de miles de estudiantes panameños.

Asimismo, la institución exhortó a los acudientes y beneficiarios a acudir a los centros de pago correspondientes en las fechas asignadas, cumpliendo con las indicaciones establecidas y manteniéndose informados a través de los canales oficiales del IFARHU.