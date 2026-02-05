Concurso General de Becas 2026: fecha en que IFARHU publicará los resultados

El director del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU), Carlos Godoy, informó que la entidad se encuentra evaluando la realización de pagos correspondientes a programas vigentes con el objetivo de incrementar el número de beneficiarios del Concurso General de Becas 2026 .

El funcionario explicó que actualmente el IFARHU desarrolla un proceso de revisión y renovación de estudios para los participantes del concurso, buscando alinear la oferta académica con las necesidades del mercado laboral panameño.

Revisión busca ampliar oportunidades en el Concurso General de Becas

Godoy detalló que la institución analiza ajustes que permitan orientar las becas hacia carreras con mayor demanda profesional, lo que forma parte de la estrategia para fortalecer la formación técnica y especializada en el país.

Fechas clave del concurso

El IFARHU recordó que el viernes 6 de febrero culmina el proceso de registro para el Concurso General de Becas dirigido a personas con discapacidad y en condiciones de vulnerabilidad.

Ante esto, la institución exhortó a los interesados a completar su inscripción dentro del plazo establecido para poder participar en el proceso de selección.

Hasta el momento, el IFARHU no ha anunciado una fecha exacta para la publicación de resultados, debido a que el proceso continúa en fase de evaluación y ajustes presupuestarios.