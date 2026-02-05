Madre pide apoyo para ubicar a su hija de 10 años desaparecida en Los Santos

En la provincia de Los Santos, Katherine Gaitán, madre de la menor de 10 años desaparecida, acudió al Juzgado de Niñez de Las Tablas del Órgano Judicial en busca de apoyo de las autoridades para lograr la ubicación de su hija, a quien no ve desde hace más de 20 días.

Según sus declaraciones, la madre de Gaitán retiró a la menor de su residencia el pasado 7 de enero y la entregó a su padre. No obstante, el hombre se ha negado a devolver a la niña y habría incumplido varias órdenes judiciales, según indicó.

La joven aseguró que, pese a haber acudido a distintas entidades en busca de ayuda, no ha obtenido respuestas concretas sobre el paradero de su hija.

Asimismo, señaló que en las conversaciones sostenidas con el padre de la menor sus palabras han sido manipuladas y que, aunque ha intentado comunicarse en reiteradas ocasiones, no recibe respuesta y se le ha informado que no le entregarán a la niña.

Hasta el momento, se desconoce el paradero de la menor, así como las condiciones en las que se encuentra y con quién permanece.