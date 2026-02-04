Madre denuncia a fundación Teen Challenge por presunto maltrato a su hijo

Sabina Valdés presentó una denuncia contra la fundación Teen Challenge , alegando un presunto maltrato en perjuicio de su hijo, quien se encontraba en el centro buscando tratamiento para superar problemas de adicción a las drogas.

De acuerdo con la denuncia, la madre cuestiona los procedimientos aplicados durante el proceso de intervención y atención del menor dentro de la institución.

Contenido relacionado: Sinaproc extiende aviso de vigilancia por oleajes y fuertes vientos hasta el 7 de febrero

Fundación explica procedimiento aplicado tras denuncia de una madre

Ante la situación, representantes de Teen Challenge ofrecieron su versión de los hechos, señalando que el método utilizado forma parte del protocolo de intervención que aplican para atender a pacientes con problemas de adicción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2018842368703643747?s=20&partner=&hide_thread=false Sabina Valdés presentó una denuncia contra la fundación Teen Challenge, por presunto maltrato en contra de su hijo cuando buscaba ayuda para salir de las drogas.

En la fundación explicaron el método empleado para tratar al paciente y la intervención del personal de rescate, que… pic.twitter.com/H99THKZDwV — Telemetro Reporta (@TReporta) February 4, 2026

Según la fundación, durante el proceso se contó con la participación de personal de rescate, que realizó una intervención en la que se hizo uso de la fuerza, asegurando que esta acción se ejecutó con el consentimiento previo de la madre.

Caso bajo investigación

El caso se mantiene bajo el análisis de las autoridades correspondientes, quienes deberán determinar si los procedimientos aplicados se realizaron conforme a la normativa vigente y a los protocolos de atención en este tipo de centros.

Hasta el momento, no se han divulgado mayores detalles sobre el estado del menor ni sobre las diligencias legales en curso.