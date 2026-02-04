Sinaproc extiende aviso de vigilancia por oleajes y fuertes vientos hasta el 7 de febrero

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantiene y extiende el aviso de vigilancia por oleajes y fuertes vientos hasta el próximo 7 de febrero, debido a condiciones atmosféricas que continúan afectando las costas del país.
Posible llegada de otro frente frío según SINAPROC
El funcionario advirtió que el aviso se mantiene debido a la posible llegada de otro frente frío, lo que podría prolongar las condiciones adversas en el país.
Condiciones de tormenta en ambos litorales
Según información suministrada por el área de Meteorología, las autoridades emitieron el aviso tras recibir reportes que confirman la extensión de condiciones inestables en el territorio nacional.
Smith detalló que el aviso de vigilancia renueva y extiende las condiciones de tormenta tanto en el litoral Atlántico como en el Pacífico, por lo que reiteró el llamado a la población a seguir las recomendaciones oficiales.
Las autoridades recomiendan a pescadores artesanales, operadores de embarcaciones menores y bañistas extremar medidas de precaución, evitar ingresar al mar si las condiciones son adversas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.