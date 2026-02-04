Sinaproc extiende aviso de vigilancia por oleajes y fuertes vientos hasta el 7 de febrero

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que se mantiene y extiende el aviso de vigilancia por oleajes y fuertes vientos hasta el próximo 7 de febrero, debido a condiciones atmosféricas que continúan afectando las costas del país.

El director del Sinaproc, Omar Smith, explicó que aunque se ha registrado una leve disminución en la velocidad de los vientos, la situación sigue bajo monitoreo constante.

"Esperamos que las condiciones vayan mejorando. Estábamos monitoreando los vientos en costa y se observa que han disminuido; estaban en aproximadamente 35 kilómetros por hora y actualmente se mantienen alrededor de 25 kilómetros por hora", señaló Smith.

Posible llegada de otro frente frío según SINAPROC

"El aviso lo que nos dice es que tenemos que mantenernos atentos porque muy posiblemente la situación va a continuar por la llegada de otro frente frío a nuestras costas", Omar @osmithgallardo, director del Sinaproc. pic.twitter.com/0LDKXXxfBB — Telemetro Reporta (@TReporta) February 4, 2026

El funcionario advirtió que el aviso se mantiene debido a la posible llegada de otro frente frío, lo que podría prolongar las condiciones adversas en el país.

"El aviso lo que nos indica es que debemos mantenernos atentos, porque muy posiblemente la situación continuará por la llegada de otro frente frío a nuestras costas", explicó.

Condiciones de tormenta en ambos litorales

Según información suministrada por el área de Meteorología, las autoridades emitieron el aviso tras recibir reportes que confirman la extensión de condiciones inestables en el territorio nacional.

Smith detalló que el aviso de vigilancia renueva y extiende las condiciones de tormenta tanto en el litoral Atlántico como en el Pacífico, por lo que reiteró el llamado a la población a seguir las recomendaciones oficiales.

Las autoridades recomiendan a pescadores artesanales, operadores de embarcaciones menores y bañistas extremar medidas de precaución, evitar ingresar al mar si las condiciones son adversas y mantenerse informados a través de los canales oficiales.