VIDEO | EN VIVO Calle 7 Panamá gran final de la temporada 27

¡El gran día ha llegado! La esperada final de la vigésima séptima temporada de Calle 7 Panamá está aquí, y será una batalla épica entre rojos y amarillos. Después de semanas de intensa competencia, solo dos de ellos se coronará como el nuevo campeón y campeona.
Panamá Calle 7 - 9 de junio de 2026 - 19:30
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Los campeones Kevin y Mini bolt buscarán defender sus triunfos, mientras Zory y Bianca lucharán por llevarse la corona. ¿Quiénes ganarán Calle 7 Panamá?
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