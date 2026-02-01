Nuevos puertos y gasoducto: Canal de Panamá abre pliegos y explica cómo postularse

El Canal de Panamá publicó los pliegos de precalificación para el desarrollo de un gasoducto interoceánico y dos nuevos puertos, proyectos que en conjunto representan una inversión superior a los 6,000 millones de dólares, como parte de la estrategia de diversificación de negocios de la vía interoceánica.

Según informó la Administración del Canal de Panamá (ACP), la documentación oficial ya se encuentra disponible en el sitio web concesiones.delcanal.com, donde las empresas interesadas podrán conocer los requisitos técnicos, financieros y legales necesarios para participar en los procesos de licitación.

El proyecto del gasoducto, con una inversión estimada de al menos 4,000 millones de dólares, fue presentado al mercado en septiembre pasado. Por su parte, el desarrollo de los puertos de Corozal (Pacífico) y Telfers (Atlántico), con una inversión conjunta de 2,600 millones de dólares, se dio a conocer en octubre de 2025.

Puertos y gasoducto: Evaluación y plazos del proceso

EFE/ Bienvenido Velasco

La ACP explicó que la documentación presentada por las empresas será analizada por una Junta Técnica de Evaluación, en un plazo que no ha sido especificado oficialmente.

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, indicó el pasado 2 de diciembre que la entidad aspira a que, 90 días después del cierre de la precalificación, se puedan anunciar las empresas precalificadas para los proyectos portuarios. En el caso del gasoducto, el proceso podría extenderse hasta cinco meses, dependiendo del número de participantes.

Interés de operadores portuarios globales según el Canal de Panamá

Como parte del proceso preparatorio, la ACP sostuvo reuniones individuales con representantes de reconocidos operadores portuarios internacionales, entre ellos:

APM Terminals

Cosco Shipping Ports

CMA Terminals

DP World

Hanseatic Global Terminals

MOL

PSA International

SSA Marine – Grupo Carrix

Terminal Investment Limited

ONE

Evergreen

El proyecto portuario contempla el desarrollo de dos terminales de trasbordo de contenedores, una en cada océano, con el objetivo de incrementar la capacidad nacional entre 5 y 6 millones de TEU adicionales por año, fortaleciendo a Panamá como un hub logístico intermodal de clase mundial.

El oficial de Desarrollo de Actividades Conexas de la ACP, Rafael Pirro, señaló que se espera adjudicar la concesión antes de finalizar 2026, con el inicio de operaciones proyectado para principios de 2029.