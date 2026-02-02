Arraiján celebrará el segundo Desfile de las 1000 Molas este 22 de febrero

La Alcaldía de Arraiján, encabezada por la alcaldesa Stefany Peñalba, anunció la realización del segundo Desfile de las 1000 Molas , que se llevará a cabo este 22 de febrero en el corregimiento de Vacamonte, como una celebración de la cultura y herencia del pueblo Guna.

Embed - Alcaldía de Arraiján on Instagram: "Este 22 de febrero, nos unimos para celebrar por segundo año el Desfile de las 1000 Molas, un encuentro que honra el cierre del Centenario de la Revolución Dule y la fuerza viva de nuestra cultura Guna. Sigue la cobertura a través de @1000molas Vacamonte - Desde el Mini Súper Sofía hasta el Parque Altos del Tecal Inscribe tu delegación desde el enlace en la biografía o escanea el código QR. Más información: 6724-1279 Sigamos celebrando nuestra historia, raíces y construyendo identidad juntos. #1000Molas #IbaganMolas #RevoluciónGuna1925 #LaNuevaCiudad @stefanydayanpenalba" View this post on Instagram

Desfile de las 1000 molas: ruta y significado cultural

El desfile recorrerá Vacamonte desde el Mini Súper Sofía hasta el Parque Altos del Tecal, en un encuentro que honra el cierre del Centenario de la Revolución Dule y resalta la vigencia de las tradiciones ancestrales.

Las autoridades destacaron que la actividad busca fortalecer la identidad cultural, promover el respeto por los pueblos originarios y celebrar la riqueza histórica que forma parte del país.

Inscripciones y cobertura del evento

Las delegaciones interesadas en participar pueden inscribirse a través del enlace disponible en la biografía de la cuenta oficial del evento o mediante el código QR habilitado por la organización. Para más información, se encuentra disponible el número telefónico 6724-1279.

La cobertura del desfile podrá seguirse a través de la cuenta @1000molas, donde se compartirán detalles y momentos destacados de esta celebración cultural.