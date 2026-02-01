Carnavales 2026 en Panamá: fechas oficiales, días libres y actividades destacadas

Los Carnavales 2026 se celebrarán en Panamá desde el sábado 14 hasta el martes 17 de febrero, periodo en el que se espera la participación de miles de ciudadanos y turistas en actividades festivas tanto en la ciudad capital como en las distintas provincias del país.

Durante estos cuatro días, comunidades, municipios y autoridades organizan desfiles, culecos y eventos culturales, consolidando a los carnavales como una de las festividades más importantes del calendario nacional.

De acuerdo con el artículo 46 del Código de Trabajo de Panamá, el martes 17 de febrero es considerado día de fiesta oficial por motivo de los carnavales, por lo que aplica la normativa laboral correspondiente a los días feriados.

Días libres y cierres por Carnavales 2026

PORTADA CARNAVALES

En tanto, el Gobierno Nacional ordenó el cierre de las oficinas públicas y municipales en todo el territorio nacional los días lunes 16 y miércoles 18 de febrero de 2026, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 3, promulgado este lunes.

La medida aplica a todas las entidades públicas nacionales y municipales, con el objetivo de facilitar la participación ciudadana en las celebraciones y promover el turismo interno durante estas fechas.

El decreto sustenta la disposición en la tradición cultural del país y en el impacto económico que generan los carnavales, al considerarlos una actividad recreativa, social y turística de alto alcance.

Actividades destacadas

Entre los eventos más esperados figura el Carnaval Acuático de Penonomé, cuyas mojaderas se extenderán hasta las 5:00 p.m., además de desfiles que se realizarán del domingo al martes a partir de las 9:00 p.m.

Por su parte, el Carnaval de Chitré 2026 iniciará oficialmente el viernes 13 de febrero con el tradicional Pechugón, actividad emblemática que se desarrollará desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. en los parques Unión y Centenario.

Cambios en servicios de salud

Debido a las festividades, el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, ubicado en el corregimiento de 24 de Diciembre, informó sobre ajustes en la programación de citas médicas, según comunicó la Caja de Seguro Social (CSS).