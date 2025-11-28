Panamá Nacionales -  28 de noviembre de 2025 - 12:00

Calendario de feriados en Panamá 2026: todos los días festivos y no laborables

Aquí, el calendario de feriados en Panamá para 2026, que incluye los días libres nacionales. ¡Agenda desde ya tus días de descanso!

Calendario de feriados en Panamá 2026

Calendario de feriados en Panamá 2026

web
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Los feriados en Panamá 2026 incluyen días conmemorativos, fiestas de carnaval, celebraciones patrias y días festivos de fin de año. Como es habitual en todos los calendarios, el año comienza con el primer feriado: el 1 de enero, en celebración del Año Nuevo. A continuación, le presentamos el listado de todos los días no laborables y libres para este nuevo año.

Calendario de días feriados en Panamá 2026: Días libres del año

Enero

  • 1 de enero: Año Nuevo
  • 9 de enero: Día de los Mártires

Marzo

  • 4 de marzo: Martes de Carnaval

Abril

  • 18 de abril: Viernes Santo

Mayo

  • 1 de mayo: Día del Trabajador
Calendario - Días libres - Feriados

Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, hay otras celebraciones en las que Panamá también participa, aunque no son consideradas días de descanso obligatorio a nivel nacional, como la celebración de la Ciudad de Panamá la Vieja, el 15 de agosto.

Noviembre

  • 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia
  • 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón)
  • 10 de noviembre: Grito de la Independencia de la Villa de Los Santos
  • 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España

Diciembre

  • 8 de diciembre: Día de las Madres
  • 20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá
  • 25 de diciembre: Navidad
En esta nota:
Seguir leyendo

Últimos feriados 2025: Día libre en Panamá será el próximo viernes

Arzobispo Ulloa se reúne en audiencia privada con el Patriarca Ecuménico Bartolomé I

Desfile en Betania: Panameños honran los 204 años de independencia de Panamá de España

Recomendadas

Más Noticias