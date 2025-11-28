Calendario de feriados en Panamá 2026: todos los días festivos y no laborables

Los feriados en Panamá 2026 incluyen días conmemorativos, fiestas de carnaval, celebraciones patrias y días festivos de fin de año. Como es habitual en todos los calendarios, el año comienza con el primer feriado: el 1 de enero, en celebración del Año Nuevo. A continuación, le presentamos el listado de todos los días no laborables y libres para este nuevo año.