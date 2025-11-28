Calendario de feriados en Panamá 2026: todos los días festivos y no laborables

Los feriados en Panamá 2026 incluyen días conmemorativos, fiestas de carnaval, celebraciones patrias y días festivos de fin de año. Como es habitual en todos los calendarios, el año comienza con el primer feriado: el 1 de enero, en celebración del Año Nuevo. A continuación, le presentamos el listado de todos los días no laborables y libres para este nuevo año.
Calendario de días feriados en Panamá 2026: Días libres del año
Enero
- 1 de enero: Año Nuevo
- 9 de enero: Día de los Mártires
Marzo
- 4 de marzo: Martes de Carnaval
Abril
- 18 de abril: Viernes Santo
Mayo
- 1 de mayo: Día del Trabajador
Durante los meses de agosto, septiembre y octubre, hay otras celebraciones en las que Panamá también participa, aunque no son consideradas días de descanso obligatorio a nivel nacional, como la celebración de la Ciudad de Panamá la Vieja, el 15 de agosto.
Noviembre
- 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia
- 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia (celebrado en Colón)
- 10 de noviembre: Grito de la Independencia de la Villa de Los Santos
- 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España
Diciembre
- 8 de diciembre: Día de las Madres
- 20 de diciembre: Día de los Caídos por la Invasión de Estados Unidos a Panamá
- 25 de diciembre: Navidad