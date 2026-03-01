Panamá busca que 12 países se adhieran al Tratado de Neutralidad del Canal

Panamá busca que 12 países se adhieran al Tratado de Neutralidad

Durante una visita oficial a México, el canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, sostuvo reuniones con embajadores concurrentes en el país para invitarlos a adherirse al Protocolo del Tratado de Neutralidad Permanente del Canal de Panamá.

El encuentro se realizó en el marco del Primer Encuentro de Embajadores de México Concurrentes en Panamá, donde el jefe de la diplomacia panameña sostuvo conversaciones bilaterales con representantes de 12 países.

Según explicó la Cancillería, la adhesión al tratado busca reforzar la garantía jurídica del comercio mundial, enviar una señal de respaldo al derecho internacional y fortalecer la confianza en Panamá como un país seguro y estable para el tránsito marítimo global.

Países participantes en el encuentro diplomático

En las reuniones participaron representantes diplomáticos de Argelia, Australia, Azerbaiyán, Eslovaquia, Pakistán, Filipinas, Jordania, Vietnam, Côte d’Ivoire, Armenia, Georgia y Serbia.

Durante el diálogo, el canciller destacó la importancia de consolidar mecanismos de consulta política y modernizar instrumentos jurídicos que fortalezcan las relaciones bilaterales con estos países.

Panamá se posiciona como hub logístico global

Martínez-Acha Vásquez presentó a Panamá como un hub logístico, portuario y aéreo de alcance internacional, resaltando su papel como conector interoceánico y plataforma regional vinculada al MERCOSUR, del cual el país es miembro asociado.

Además, promovió oportunidades de inversión en sectores estratégicos como:

Puertos e infraestructura logística

Energías renovables

Semiconductores

Logística marítima

Conectividad aérea

También se exploraron posibles acuerdos con aerolíneas, especialmente con Australia, así como oportunidades de cooperación económica con Asia y África Occidental.

Cooperación ambiental y diplomacia comercial

Durante las reuniones también se abordaron temas relacionados con sostenibilidad, cambio climático y transición energética, incluyendo iniciativas vinculadas a cumbres internacionales y el liderazgo ambiental de Panamá como país carbono negativo.

El canciller igualmente extendió invitaciones para participar en eventos internacionales que se celebrarán en el país, entre ellos la feria comercial EXPOCOMER y actividades relacionadas con el Bicentenario del Congreso Anfictiónico.

La agenda incluyó la promoción de acuerdos de inversión, tratados de doble tributación, cooperación académica y respaldo mutuo en candidaturas dentro de organismos internacionales.