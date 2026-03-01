Panamá Nacionales -  1 de marzo de 2026 - 12:15

Aviso de prevención por SINAPROC: fuertes vientos en Panamá hasta el 3 de marzo

El SINAPROC emitió un aviso de prevención por condiciones ventosas en Panamá hasta el 3 de marzo. Conoce las recomendaciones para evitar riesgos.

El SINAPROC advierte un desorden climático.

IMHPA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por condiciones ventosas en el territorio nacional que se mantendrá vigente hasta el 3 de marzo.

La entidad recomendó a la población mantenerse informada y tomar medidas de precaución ante posibles ráfagas de viento que podrían registrarse en distintas regiones del país.

Recomendaciones ante condiciones ventosas SINAPROC

Las autoridades de protección civil sugieren a la ciudadanía:

  • Evitar permanecer cerca de árboles, vallas publicitarias o estructuras inestables.
  • Asegurar techos, láminas y objetos que puedan ser levantados por el viento.
  • Tener precaución al conducir, especialmente en áreas abiertas o elevadas.
  • Mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

El SINAPROC reiteró que continuará monitoreando las condiciones climáticas y emitirá actualizaciones en caso de ser necesario.

Las autoridades también recordaron que, ante cualquier emergencia, los ciudadanos pueden reportar situaciones a los canales oficiales de atención.

