Aviso de prevención por SINAPROC: fuertes vientos en Panamá hasta el 3 de marzo

El SINAPROC advierte un desorden climático.

El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá ( SINAPROC ) emitió un aviso de prevención por condiciones ventosas en el territorio nacional que se mantendrá vigente hasta el 3 de marzo.

La entidad recomendó a la población mantenerse informada y tomar medidas de precaución ante posibles ráfagas de viento que podrían registrarse en distintas regiones del país.

Recomendaciones ante condiciones ventosas SINAPROC

Las autoridades de protección civil sugieren a la ciudadanía:

Evitar permanecer cerca de árboles, vallas publicitarias o estructuras inestables.

Asegurar techos, láminas y objetos que puedan ser levantados por el viento.

Tener precaución al conducir, especialmente en áreas abiertas o elevadas.

Mantenerse atentos a los comunicados oficiales.

El SINAPROC reiteró que continuará monitoreando las condiciones climáticas y emitirá actualizaciones en caso de ser necesario.

Las autoridades también recordaron que, ante cualquier emergencia, los ciudadanos pueden reportar situaciones a los canales oficiales de atención.