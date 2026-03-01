Aviso de prevención por SINAPROC: fuertes vientos en Panamá hasta el 3 de marzo

El Sistema Nacional de Protección Civil de Panamá (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por condiciones ventosas en el territorio nacional que se mantendrá vigente hasta el 3 de marzo.
Recomendaciones ante condiciones ventosas SINAPROC
Las autoridades de protección civil sugieren a la ciudadanía:
- Evitar permanecer cerca de árboles, vallas publicitarias o estructuras inestables.
- Asegurar techos, láminas y objetos que puedan ser levantados por el viento.
- Tener precaución al conducir, especialmente en áreas abiertas o elevadas.
- Mantenerse atentos a los comunicados oficiales.
El SINAPROC reiteró que continuará monitoreando las condiciones climáticas y emitirá actualizaciones en caso de ser necesario.
Las autoridades también recordaron que, ante cualquier emergencia, los ciudadanos pueden reportar situaciones a los canales oficiales de atención.