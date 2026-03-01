Panamá Economía -  1 de marzo de 2026 - 12:07

Felipe Chapman: Panamá tiene un caso sólido sobre ingresos de sus puertos

El ministro del MEF, Felipe Chapman afirmó que Panamá tiene un caso sólido sobre los ingresos que debió recibir por sus puertos y aclaró comentarios sobre China

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, afirmó que la República de Panamá cuenta con un “caso muy sólido” al analizar los ingresos que el país debió recibir por la operación de sus puertos.

Durante sus declaraciones, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas de Panamá explicó que el análisis se centra en evaluar el impacto económico de estas operaciones y los recursos que ingresan al país provenientes del exterior.

Chapman aclara comentarios sobre China

El ministro también aclaró que en ningún momento se ha querido afirmar que China dependa de Panamá.

Según explicó, sus comentarios se referían al flujo de ingresos internacionales vinculados a la actividad portuaria y al comercio global que pasa por el país.

Panamá mantiene una posición estratégica en el comercio marítimo internacional, lo que genera ingresos significativos a través de diferentes actividades logísticas y portuarias.

Ingresos provenientes del extranjero

Chapman detalló que existen varias fuentes de ingresos que provienen del exterior, relacionadas con el sector logístico y el tránsito de mercancías.

Estas actividades forman parte del modelo económico del país, impulsado por su ubicación geográfica y su papel dentro de las rutas comerciales globales.

El ministro reiteró que el análisis sobre los ingresos portuarios busca fortalecer la posición de Panamá y garantizar que el país reciba los beneficios económicos que le corresponden.

