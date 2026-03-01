Felipe Chapman: Panamá tiene un caso sólido sobre ingresos de sus puertos

El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Felipe Chapman, afirmó que la República de Panamá cuenta con un “caso muy sólido” al analizar los ingresos que el país debió recibir por la operación de sus puertos.
Chapman aclara comentarios sobre China
El ministro también aclaró que en ningún momento se ha querido afirmar que China dependa de Panamá.
Según explicó, sus comentarios se referían al flujo de ingresos internacionales vinculados a la actividad portuaria y al comercio global que pasa por el país.
Panamá mantiene una posición estratégica en el comercio marítimo internacional, lo que genera ingresos significativos a través de diferentes actividades logísticas y portuarias.
Ingresos provenientes del extranjero
Chapman detalló que existen varias fuentes de ingresos que provienen del exterior, relacionadas con el sector logístico y el tránsito de mercancías.
Estas actividades forman parte del modelo económico del país, impulsado por su ubicación geográfica y su papel dentro de las rutas comerciales globales.
El ministro reiteró que el análisis sobre los ingresos portuarios busca fortalecer la posición de Panamá y garantizar que el país reciba los beneficios económicos que le corresponden.