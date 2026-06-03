Tras los hechos en La Joyita, Sistema Penitenciario confirma que Jorge Torregroza sigue en el cargo

El Sistema Penitenciario Nacional aclaró este miércoles que Jorge Torregroza se mantiene como director general de la institución, luego de versiones que circulaban sobre posibles cambios en la dirección de la entidad.

A través de un comunicado, las autoridades penitenciarias reiteraron que Torregroza continúa al frente de la institución y sigue coordinando las acciones relacionadas con la situación ocurrida en el Centro Penitenciario La Joyita.

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Confirman 133 recapturados

La entidad también confirmó las cifras suministradas por la Policía Nacional respecto al operativo desplegado para ubicar a los privados de libertad que se evadieron durante el motín registrado el pasado lunes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2062275118190002689?s=20&partner=&hide_thread=false El Sistema @PenitenciarioPA aclaró que Jorge Torregroza se mantiene como director general de la institución. pic.twitter.com/jdkcJo2RLT — Telemetro Reporta (@TReporta) June 3, 2026

De acuerdo con la actualización oficial, un total de 133 privados de libertad han sido recapturados hasta el momento como resultado de los operativos de búsqueda realizados por los distintos estamentos de seguridad.

Continúan los operativos

Las autoridades indicaron que la Policía Nacional, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y otros organismos de seguridad mantienen activas las labores de búsqueda para dar con el paradero de los evadidos que aún permanecen prófugos.

Los operativos incluyen patrullajes, puntos de control y acciones de inteligencia en distintos sectores del país.

Motín dejó víctimas y heridos

La evasión masiva ocurrió en medio de un proceso de reorganización de pabellones dentro del Centro Penitenciario La Joyita.

Según los reportes oficiales, el incidente dejó tres privados de libertad fallecidos y tres agentes policiales heridos, además de daños considerables en las instalaciones del penal.

Las autoridades continúan desarrollando investigaciones para determinar las circunstancias que rodearon los hechos y establecer posibles responsabilidades.

Mientras tanto, se mantienen reforzadas las medidas de seguridad dentro y fuera del complejo penitenciario para evitar nuevas incidencias.