Designan al comisionado Basilio Sánchez como director de Seguridad Penitenciaria tras la fuga en La Joyita

El comisionado Basilio Sánchez fue nombrado como el nuevo director nacional de Seguridad Penitenciaria, según confirmó la Policía Nacional. La designación se hace pública tras el reciente motín y posterior fuga masiva reportada en el Centro Penitenciario La Joyita, un incidente que cobró la vida de tres privados de libertad.

En su nuevo rol institucional, Sánchez asumirá de forma inmediata la fiscalización y el reforzamiento de los protocolos de seguridad en los diferentes centros penales del país.

De forma paralela a este relevo en el mando, el estamento de seguridad detalló que las acciones operativas de las últimas horas permitieron la recaptura de 10 internos evadidos de dicho penal. Con estos arrestos, la cifra total de prófugos recuperados se eleva a 133.

Actualmente, bloques de la Policía Nacional continúan desplegados en distintas zonas del país para ubicar al resto de los evadidos, mientras que a lo interno de los pabellones se ejecutan intensas requisas preventivas para mantener el orden de la población penitenciaria.