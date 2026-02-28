El año escolar 2026 inicia este lunes: así está organizado el primer trimestre

El año escolar 2026 iniciará este lunes 2 de marzo en todos los centros educativos del país, según el calendario académico oficial del Ministerio de Educación. De acuerdo con la programación establecida, las clases correspondientes al primer trimestre finalizarán el 29 de mayo.
Calendario escolar 2026
- Semana de organización docente: del 23 al 27 de febrero.
Primer Trimestre
- Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.
Primer receso escolar
- Del lunes 1 al viernes 5 de junio.
Segundo trimestre
- Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.
Segundo receso escolar
- Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.
Tercer trimestre
- Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.
Balance y graduaciones
- Del 14 al 18 de diciembre.