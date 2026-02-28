Canal de Panamá lanza nuevo portal de empleos para agilizar postulaciones laborales

El Canal de Panamá lanzó este viernes su nuevo Portal de Empleos, una plataforma digital que moderniza la gestión del talento humano y ofrece a los aspirantes una experiencia clara, ágil y dinámica.

La herramienta permitirá a los usuarios consultar oportunidades laborales con mayor facilidad y dar seguimiento, en tiempo real, al estado de sus postulaciones.

“Esta iniciativa, parte de la Visión Estratégica 2025-2035 del Canal de Panamá, demuestra nuestro compromiso con la excelencia y la innovación. El nuevo Portal de Empleos fortalece nuestra capacidad de atraer y seleccionar talento idóneo para cada rol, consolidando así nuestra habilidad de responder con agilidad a los retos operativos y estratégicos del futuro”, señaló Rubén Pérez, vicepresidente de Capital Humano del Canal.

La nueva plataforma integra todas las etapas del proceso de reclutamiento, desde la publicación de vacantes, la revisión de requisitos y la evaluación de candidatos hasta la selección, contratación e inducción del nuevo personal. Además, brinda mayor claridad a los aspirantes, quienes podrán conocer el detalle de cada posición, verificar su elegibilidad y monitorear el avance de sus trámites mediante procesos trazables.

Durante el evento de lanzamiento, el administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez Morales, destacó que “en la evolución de una organización, la gente hace la diferencia. Este nuevo Portal de Empleos es un paso decisivo porque consolida nuestro canal directo con el talento panameño y moderniza nuestros procesos de reclutamiento con claridad y trazabilidad”.

Como parte de la iniciativa, la institución habilitó un Centro de Atención que ofrecerá, previa cita, orientación presencial sobre el uso de la plataforma. El centro, ubicado en el Edificio 726, en Balboa, tendrá un horario especial durante los próximos dos meses, de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 12:30 p. m.

Las personas interesadas deberán reservar su cupo previamente a través del enlace habilitado en el portal oficial. Asimismo, el Canal de Panamá invitó al público a consultar las oportunidades disponibles en https://empleos.pancanal.com/ y a comunicarse mediante sus canales institucionales para obtener más información.

También, pueden visitar nuestras redes o llamar al 272-8584 en un horario de 7:00 a. m. a 4:00 p. m. para obtener más información.