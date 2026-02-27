El festival Verano Canal 2026 continuará con sus actividades este sábado 28 de febrero en la provincia de Colón, donde se presentarán artistas en vivo y el musical El sueño de un istmo, a partir de las 4:00 p.m. en el Centro de Arte y Cultura.
Panamá Entretenimiento - 27 de febrero de 2026 - 17:32
Verano Canal 2026 llega a Colón este 28 de febrero con música y teatro en vivo
El festival Verano Canal 2026 continuará este sábado 28 en Colón. Luego se trasladará a la provincia de Chiriquí.
Verano Canal 2026: presentaciones del 28 de febrero
- Dj Peanut
- Renato
- Baby Karen
- Beachers
- Arian Abadi
- Musical El sueño de un istmo
Calendario de Verano Canal 2026
- Chiriquí: sábado 7 y domingo 8 de marzo, en Federal Mall
- Los Santos: sábado 14 y domingo 15 de marzo, en el Auditorio y terrenos de la Feria Internacional de Azuero
- Panamá: del lunes 16 al domingo 22 de marzo, en el Teatro Ascanio Arosemena y las escalinatas del Edificio de la Administración del Canal.
