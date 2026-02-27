Panamá Entretenimiento -  27 de febrero de 2026 - 17:32

Verano Canal 2026 llega a Colón este 28 de febrero con música y teatro en vivo

El festival Verano Canal 2026 continuará este sábado 28 en Colón. Luego se trasladará a la provincia de Chiriquí.

Lanzamiento del Verano Canal 2026. 

ACP
Ana Canto
Por Ana Canto

El festival Verano Canal 2026 continuará con sus actividades este sábado 28 de febrero en la provincia de Colón, donde se presentarán artistas en vivo y el musical El sueño de un istmo, a partir de las 4:00 p.m. en el Centro de Arte y Cultura.

Verano Canal 2026: presentaciones del 28 de febrero

  • Dj Peanut
  • Renato
  • Baby Karen
  • Beachers
  • Arian Abadi
  • Musical El sueño de un istmo

Calendario de Verano Canal 2026

  • Chiriquí: sábado 7 y domingo 8 de marzo, en Federal Mall
  • Los Santos: sábado 14 y domingo 15 de marzo, en el Auditorio y terrenos de la Feria Internacional de Azuero
  • Panamá: del lunes 16 al domingo 22 de marzo, en el Teatro Ascanio Arosemena y las escalinatas del Edificio de la Administración del Canal.
En esta nota:
