China responde a Mulino por puertos de Panamá y defenderá a sus empresas

La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Mao Ning, reaccionó este viernes a las recientes declaraciones del presidente de Panamá, José Raúl Mulino, sobre la situación de los puertos en el país. Durante una rueda de prensa, la funcionaria señaló que la postura del gobierno chino sobre este tema se mantiene firme.

“La posición de China sobre los puertos en Panamá es clara. China defenderá firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas”, afirmó la portavoz. “La posición de China sobre los puertos en Panamá es clara. China defenderá firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas”, afirmó la portavoz.

Las declaraciones se producen en medio de la atención internacional que ha generado el tema portuario en el país y el debate sobre la participación de empresas extranjeras en infraestructuras estratégicas.

El pronunciamiento de China surge luego de que el mandatario panameño hiciera comentarios públicos relacionados con la situación de los puertos y su impacto en la economía y la soberanía del país.

Este intercambio de posiciones refleja la importancia que tienen los proyectos logísticos y marítimos en Panamá, un país considerado un punto clave para el comercio internacional debido a su ubicación estratégica y su sistema portuario.

Analistas señalan que cualquier discusión relacionada con puertos o inversiones extranjeras en Panamá suele generar atención internacional, especialmente cuando involucra a potencias económicas como China.

