Panamá Nacionales -  26 de febrero de 2026 - 08:51

VIDEO | Conferencia de prensa del Presidente Mulino: 26 de febrero del 2026

Desde la provincia de Chiriquí, Puerto Armuelles, mira la transmisión en vivo de la conferencia semanal del presidente José Raúl Mulino.

Conferencia de prensa del Presidente Mulino

Conferencia de prensa del Presidente Mulino

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Presidente José Raúl Mulino, se dirige a la nación en conferencia de prensa para abordar temas de interés público. El mandatario indicó creer "en las conversaciones y los diálogos de verdad, he sido crítico de esas conversaciones, diálogos y mesas de rutas que son muy superficiales de la gran problemática nacional”.

Conferencia en vivo del presidente José Raúl Mulino

