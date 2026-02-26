Presidente José Raúl Mulino busca modernizar Paso Canoas y anuncia reunión con Costa Rica

En su conferencia de prensa del 26 de febrero de 2026, el presidente José Raúl Mulino anunció que solicitó una reunión en Paso Canoas para "destrancar" los problemas logísticos en la zona fronteriza.

También te puede interesar: Mulino ordena trabajo 24 horas en puertos de Balboa y Cristóbal tras fallo de la Corte

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2027031318928801888?s=20&partner=&hide_thread=false "Si mal no recuerdo el 24 de abril yo he pedido una reunión al presidente de Costa Rica aquí en Paso Canoas, con la nueva presidenta que toma posesión, con el a´nimo sinceropero determinado de ver cóko destrancamos Paso Canoas, no puede seguir siendo lo que es hoy, las filas de… pic.twitter.com/cRlobktIrv — Telemetro Reporta (@TReporta) February 26, 2026

Frontera segura: próxima reunión del presidente Mulino y Costa Rica

El presidente Mulino enfatizó la necesidad urgente de transformar la realidad actual de Paso Canoas, calificándola como un obstáculo para el desarrollo regional. El mandatario lanzó un reto formal al actual presidente Rodrigo Chaves y a la presidenta electa, Laura Fernández Delgado, para coordinar soluciones definitivas antes del traspaso de mando costarricense el 8 de mayo.

Entre los puntos críticos mencionados destacan:

Burocracia excesiva: la eliminación de trámites lentos entre aduanas y migración que detienen el flujo comercial.

Filas de mulas: terminar con la larga espera de transporte de carga que depende de la voluntad de funcionarios.

Encuentro binacional: reunión propuesta para el mes de abril con la mandataria electa, Laura Fernández.

El objetivo de este acercamiento es establecer un sistema que sea "seguro y confiable", pero que a la vez permita avanzar sin los retrasos que históricamente han afectado la relación comercial bilateral entre ambas naciones centroamericanas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2027031425396957323?s=20&partner=&hide_thread=false "Paso Canoas sigue siendo un problema bilateral... no puede seguir siendo un obstáculo para el desarrollo", expresó este jueves el presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, quien lanzó un reto al mandatario saliente y a la presidente electa de Costa Rica, @RodrigoChavesR y… pic.twitter.com/REtOLwyVjw — Telemetro Reporta (@TReporta) February 26, 2026

Presidente Mulino: nuevo puesto de aduana binacional

Como parte de la estrategia de modernización, el presidente Mulino confirmó que para diciembre de 2026 se espera inaugurar el puesto de aduana binacional en el lado panameño, el cual se encontraba en estado de abandono. Según indicó, mientras Costa Rica ya culminó sus instalaciones, la estructura panameña quedó en ruinas y requiere ser terminada con prontitud.

La finalización de esta obra busca uniformar toda la política aduanera y permitir que Paso Canoas evolucione hacia algo más grande que el comercio informal actual. El mandatario señaló que existe un interés genuino de la región centroamericana y de Costa Rica en particular por trabajar más estrechamente con Panamá mediante estos nuevos desarrollos de infraestructura.