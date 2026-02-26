Mulino ordena trabajo 24 horas en puertos de Balboa y Cristóbal tras fallo de la Corte

El presidente de la República, José Raúl Mulino , ordenó jornadas de trabajo las 24 horas durante este fin de semana en los puertos de Puerto de Balboa y Puerto de Cristóbal, con el objetivo de ponerse al día en las operaciones de importación y exportación.

El anuncio se dio en un mensaje a la nación, luego de que se publicara en Gaceta Oficial el fallo de la Corte Suprema de Justicia de Panamá que declaró inconstitucional el contrato ley de concesión de ambos puertos.

"Quiero hacerle un pedido especial a todos los organismos involucrados en esta transición portuaria: este fin de semana van a trabajar las 24 horas, no hay de otra, para agilizar las importaciones y exportaciones que son fundamentales para la actividad económica", expresó el mandatario.

Gobierno garantiza continuidad de operaciones portuarias

Mulino explicó que, tras quedar ejecutoriado el fallo, el Gobierno emitió un decreto de ocupación para asegurar la continuidad de las operaciones en estas terminales portuarias estratégicas.

Según indicó, la Autoridad Marítima de Panamá asumió la posesión de las instalaciones en representación del Estado panameño, propietario de los puertos.

El mandatario aclaró que esta medida no constituye una expropiación, sino una acción para garantizar el funcionamiento del sistema logístico del país.

Avance en la sustitución patronal

El presidente detalló que el proceso de transición laboral avanza en ambas terminales.

En Cristóbal , la sustitución patronal supera el 98 % .

, la sustitución patronal supera el . En Balboa, ya supera el 70 %, y se espera completar el proceso en los próximos días.

Además, aseguró que estas acciones reflejan el compromiso del Gobierno con miles de puestos de trabajo y el futuro económico del país.

Gobierno descarta empleos a través de terceras empresas

Mulino también advirtió sobre rumores relacionados con supuestas ofertas laborales gestionadas por terceros. "No hay que hacerle caso a ningún ofrecimiento de empleo en esos puertos a través de terceras compañías, esos puertos van a ser operados y manejarse tal cual estaban, porque ayer surgió el rumor de que una empresa estaba llamando para puestos de trabajo, eso no es así".

El presidente pidió a la población no atender llamadas ni propuestas de empleo provenientes de otras compañías, ya que los puertos seguirán operando bajo el mismo esquema laboral establecido y el contrato suscrito no permite ese tipo de intermediación.