Granada en San Miguelito: aprehenden a hombre que llevaba el artefacto en la calle

Un hombre fue aprehendido luego de que unidades de la Policía Nacional de Panamá le decomisaran un artefacto explosivo que llevaba consigo en plena vía pública en el distrito de San Miguelito.
Aprehenden a hombre con bomba en San Miguelito
De acuerdo con las autoridades, el artefacto fue asegurado de inmediato siguiendo los protocolos de seguridad correspondientes, con el objetivo de evitar riesgos para la población.
El caso se mantiene bajo investigación mientras los organismos de seguridad recaban más información sobre el origen del explosivo y las posibles intenciones del sospechoso.
Las autoridades reiteraron que continuarán los operativos y acciones de inteligencia en distintos puntos del distrito para reforzar la seguridad ciudadana.