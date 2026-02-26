Panamá Nacionales -  26 de febrero de 2026 - 11:27

Granada en San Miguelito: aprehenden a hombre que llevaba el artefacto en la calle

La Policía decomisó un artefacto explosivo en San Miguelito. El subcomisionado Javier Batista explicó que la captura se logró mediante labores de inteligencia.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un hombre fue aprehendido luego de que unidades de la Policía Nacional de Panamá le decomisaran un artefacto explosivo que llevaba consigo en plena vía pública en el distrito de San Miguelito.

El subcomisionado Javier Batista informó que la acción fue posible gracias a labores de inteligencia desarrolladas por los estamentos de seguridad, lo que permitió ubicar al ciudadano y proceder con su captura.

De acuerdo con las autoridades, el artefacto fue asegurado de inmediato siguiendo los protocolos de seguridad correspondientes, con el objetivo de evitar riesgos para la población.

El caso se mantiene bajo investigación mientras los organismos de seguridad recaban más información sobre el origen del explosivo y las posibles intenciones del sospechoso.

Las autoridades reiteraron que continuarán los operativos y acciones de inteligencia en distintos puntos del distrito para reforzar la seguridad ciudadana.

