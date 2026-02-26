Granada en San Miguelito: aprehenden a hombre que llevaba el artefacto en la calle

Un hombre fue aprehendido luego de que unidades de la Policía Nacional de Panamá le decomisaran un artefacto explosivo que llevaba consigo en plena vía pública en el distrito de San Miguelito .

El subcomisionado Javier Batista informó que la acción fue posible gracias a labores de inteligencia desarrolladas por los estamentos de seguridad, lo que permitió ubicar al ciudadano y proceder con su captura.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Agroferias del IMA este fin de semana: conoce los puntos de venta

Aprehenden a hombre con bomba en San Miguelito

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/policiadepanama/status/2026814500662378958?s=20&partner=&hide_thread=false El subcomisionado Javier Batista, de San Miguelito, brinda declaraciones sobre el decomiso de un artefacto explosivo a un ciudadano, realizado con labores de inteligencia. #DiosYPatria pic.twitter.com/O0SFo7FaRz — Policía Nacional (@policiadepanama) February 26, 2026

De acuerdo con las autoridades, el artefacto fue asegurado de inmediato siguiendo los protocolos de seguridad correspondientes, con el objetivo de evitar riesgos para la población.

El caso se mantiene bajo investigación mientras los organismos de seguridad recaban más información sobre el origen del explosivo y las posibles intenciones del sospechoso.

Las autoridades reiteraron que continuarán los operativos y acciones de inteligencia en distintos puntos del distrito para reforzar la seguridad ciudadana.