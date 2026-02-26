Panamá Nacionales -  26 de febrero de 2026 - 11:39

MiAmbiente rescata a un ocelote en Chepo y recibe atención veterinaria

Una ocelote fue rescatada en La Unión de Azuero, Chepo, y trasladada a la clínica de fauna silvestre de MiAmbiente tras presentar un cuadro gastrointestinal.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una ocelote fue rescatada en el área de La Unión de Azuero, en el distrito de Chepo, luego de ser encontrada en una situación que requería atención especializada. El animal fue trasladado a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre del Ministerio de Ambiente de Panamá (MiAmbiente), donde un equipo médico realizó una evaluación completa y confirmó que presenta un cuadro gastrointestinal.

Ocelote recibe atención veterinaria por MiAmbiente, tras cuadro gastrointestinal

Actualmente, la ocelote recibe tratamiento especializado y permanece bajo monitoreo constante por parte de especialistas, quienes trabajan para lograr su pronta recuperación.

Las autoridades indicaron que el objetivo principal es garantizar el bienestar del felino y, una vez se encuentre en condiciones óptimas de salud, facilitar su regreso seguro a su hábitat natural.

MiAmbiente reiteró la importancia de proteger la fauna silvestre y reportar a las autoridades cualquier hallazgo o situación que involucre animales en estado vulnerable.

