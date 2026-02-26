MiAmbiente rescata a un ocelote en Chepo y recibe atención veterinaria

Una ocelote fue rescatada en el área de La Unión de Azuero, en el distrito de Chepo, luego de ser encontrada en una situación que requería atención especializada. El animal fue trasladado a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre del Ministerio de Ambiente de Panamá ( MiAmbiente ), donde un equipo médico realizó una evaluación completa y confirmó que presenta un cuadro gastrointestinal.

Contenido relacionado: Proyectos en Puerto Armuelles necesitarán mano de obra de Chiriquí y otras provincias

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Ocelote recibe atención veterinaria por MiAmbiente, tras cuadro gastrointestinal

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2027056317781655577?s=20&partner=&hide_thread=false Una ocelote fue rescatada en el área de la Unión de Azuero, en Chepo.



Tras una evaluación por parte del equipo médico en la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre de @MiAmbientePma, se confirmó que presenta un cuadro gastrointestinal.



Actualmente recibe atención… pic.twitter.com/nPYGEfUN7S — Telemetro Reporta (@TReporta) February 26, 2026

Actualmente, la ocelote recibe tratamiento especializado y permanece bajo monitoreo constante por parte de especialistas, quienes trabajan para lograr su pronta recuperación.

Las autoridades indicaron que el objetivo principal es garantizar el bienestar del felino y, una vez se encuentre en condiciones óptimas de salud, facilitar su regreso seguro a su hábitat natural.

MiAmbiente reiteró la importancia de proteger la fauna silvestre y reportar a las autoridades cualquier hallazgo o situación que involucre animales en estado vulnerable.