Rescatan dos polluelos de búho: MiAmbiente los traslada a clínica de fauna silvestre

Guardaparques del Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) rescataron dos polluelos de búho que fueron encontrados en el patio de una residencia en la provincia de Panamá Oeste, luego de que aparentemente cayeran de un árbol cercano.

De acuerdo con el informe preliminar, los pequeños ejemplares fueron ubicados por residentes del área, quienes alertaron a las autoridades ambientales para que realizaran el manejo adecuado de la fauna silvestre.

Traslado a clínica especializada por MiAmbiente

Guardaparques de @MiAmbientePma rescataron dos polluelos de búho en el patio de una residencia en Panamá Oeste, los cuales aparentemente cayeron de un árbol.



Los ejemplares fueron trasladados a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre para su evaluación y rehabilitación.



Tras el rescate, los polluelos fueron trasladados a la Clínica Veterinaria de Fauna Silvestre para recibir una evaluación médica y el proceso de rehabilitación correspondiente, con el objetivo de garantizar su recuperación antes de un eventual retorno a su hábitat natural.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades de MiAmbiente recordaron a la población que, en situaciones similares, lo más recomendable es reportar de inmediato el hallazgo a los guardaparques o a la entidad ambiental, evitando manipular a los animales silvestres.

Este tipo de casos suele registrarse cuando crías de aves caen accidentalmente de los nidos, especialmente durante la temporada de reproducción o por factores como fuertes vientos o movimientos en los árboles.