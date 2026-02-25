Túnel del Toyo en Colombia: La megaobra más larga de Latinoamérica será realidad en 2026

Con una extensión de 9.7 kilómetros, el Túnel del Toyo en Colombia se consolida como el más largo de Latinoamérica, superando a proyectos como el de "La Línea", que une los departamentos colombianos de Quindío y Tolima, prometiendo reducir el viaje al Urabá antioqueño a solo 4 horas.

También te puede interesar: Detienen en España a líder de Los Shottas buscado por Colombia

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

DJI_0888 El Túnel del Toyo en Colombia tendrá una extensión de 9.7 kilómetros. tuneldeltoyo.com

Colombia: avances del Túnel del Toyo

El proyecto, ubicado en la cordillera Occidental entre los municipios de Cañasgordas y Giraldo, registra un avance superior al 99% en su tramo principal. Esta megaobra de ingeniería colombiana no solo destaca por su longitud, sino por el sistema de 18 túneles y 30 puentes que componen todo el corredor vial, diseñado para soportar el tránsito pesado que se dirige hacia los nuevos puertos del Caribe.

La culminación del revestimiento y la instalación de sistemas inteligentes de ventilación han sido hitos clave durante este año. Según el cronograma del Invías y la Gobernación de Antioquia, se espera que la obra esté plenamente operativa entre finales de 2026 e inicios de 2027, eliminando el paso por rutas sinuosas y peligrosas que actualmente retrasan el comercio.

Proyecto-Tunel-del-Toyo-7 Este proyecto posiciona a Colombia como líder regional en infraestructura subterránea. tuneldeltoyo.com

Impacto económico del túnel más largo en Colombia

La puesta en marcha de esta infraestructura revolucionará la economía colombiana al reducir hasta en 25 kilómetros la distancia recorrida en rutas estratégicas. Los principales beneficios proyectados para el sector logístico y turístico incluyen:

Conexión Medellín-Urabá: El tiempo de viaje bajará de 7 a 4.5 horas aproximadamente.

Acceso a puertos: Facilitará la llegada de carga a Puerto Antioquia y Puerto Pisisi.

Reducción de costos: Menor consumo de combustible y desgaste para el transporte de carga.

Este túnel inteligente, equipado con tecnología de punta para el monitoreo de gases y seguridad vial, posiciona a Colombia como líder regional en infraestructura subterránea. La ingeniería suramericana está a punto de concluir esta obra, marcando un antes y un después en la conectividad del continente.