Florida investiga ataque de autoridades cubanas a lancha de EE.UU. que dejó cuatro muertos

El fiscal general del estado de Florida , James Uthmeier, anunció la apertura de una investigación luego del ataque de autoridades de Cuba a una lancha matriculada en ese estado de Estados Unidos, hecho que dejó cuatro personas fallecidas y seis heridas.

A través de sus redes sociales, Uthmeier aseguró que ordenó a la Oficina Estatal de Procuración trabajar junto a socios federales, estatales y agencias de seguridad para iniciar las pesquisas sobre lo ocurrido.

"He ordenado que se inicie una investigación. No se puede confiar en el Gobierno cubano y haremos todo lo que esté en nuestro poder para que estos comunistas rindan cuentas", manifestó el funcionario.

Florida investiga ataque de autoridades cubanas

El anuncio se produjo horas después de que trascendiera que la Tropa Guardafrontera cubana abrió fuego contra una lancha rápida procedente de Estados Unidos.

Según la versión ofrecida por el Ministerio del Interior de Cuba, la embarcación no obedeció la orden de detenerse en aguas territoriales y, presuntamente, disparó contra una unidad policial marítima, lo que derivó en la respuesta armada de las autoridades.

Investigación en curso

Las autoridades de Florida indicaron que la investigación buscará esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades, en coordinación con agencias de seguridad de Estados Unidos.

El caso ha generado reacciones debido a la gravedad del incidente y a la tensión que podría provocar en el ámbito diplomático entre ambos países.

FUENTE: EFE