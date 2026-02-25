Reacciones del proyecto de ley que penaliza el uso de máscaras en manifestaciones

El diputado José Pérez Barboni advirtió que el proyecto de ley que busca penalizar el uso de máscaras durante manifestaciones y protestas podría “desincentivar un derecho ciudadano”, al ser consultado sobre su postura frente a la iniciativa presentada por el Órgano Ejecutivo.
El diputado señaló además que, en caso de que un ciudadano cometa delitos, actos de vandalismo o agresiones contra unidades policiales durante una protesta, corresponde iniciar un proceso judicial por esas acciones, y no sancionar únicamente el uso de máscaras o pañuelos para cubrir el rostro.
Por su parte, el Órgano Ejecutivo explicó que la propuesta legislativa busca modificar un artículo del Código Penal para incluir sanciones de prisión a quienes utilicen máscaras durante manifestaciones.
El Consejo de Gabinete autorizó el martes 24 de febrero a la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, a presentar la iniciativa ante el pleno de la Asamblea Nacional de Panamá.