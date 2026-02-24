Herreranos exigen la reubicación de jóvenes adultos del hogar para niñas María Auxiliadora

Durante una reunión con organizaciones comunitarias, representantes de la Iglesia católica y el Ministerio de Desarrollo Social de Panamá (MIDES), se buscó establecer una solución para garantizar el traslado seguro de los 10 jóvenes adultos que fueron movilizados desde el albergue de Tocumen hacia el Hogar María Auxiliadora, ubicado en Chitré, provincia de Herrera.

La ministra Beatriz Carles informó que, durante la sesión, se evaluaron posibles alternativas de reubicación mediante visitas a distintos centros, entre ellos NutreHogar de Monagrillo, el Club de Leones de David, en Chiriquí; el centro SOS de la provincia de Colón y espacios ofrecidos por la Arquidiócesis de Panamá.

Por su parte, el párroco de la Catedral San Juan Bautista, José Héctor González, señaló que una de las solicitudes principales es definir una fecha oficial para que el hogar pueda ser ocupado por las niñas, considerando el próximo inicio del año escolar 2026.