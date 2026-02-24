"CSS en Tu Comunidad" ofrecerá servicios de salud y trámites este sábado 28 de febrero

La Caja de Seguro Social (CSS) realizará una jornada de atención integral este sábado 28 de febrero de 2026 en Vía Argentina, con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población.
Servicios de salud y orientación ciudadana por la CSS
Durante la actividad, que se llevará a cabo en el Parque Andrés Bello, los asistentes podrán acceder a diversos servicios de salud de forma gratuita.
La jornada contará con:
- Servicios de salud
- Orientación
- Trámites
CSS: horarios y ubicación del evento
La jornada de "CSS en Tu Comunidad" iniciará a las 8:00 a.m. y se extenderá hasta la 1:30 p.m. Las autoridades recomiendan a los interesados asistir temprano para aprovechar al máximo los recursos disponibles y recibir una atención fluida durante la mañana del sábado.
El evento contará con el respaldo de diversas instituciones y aliados estratégicos que garantizan una experiencia completa de bienestar y apoyo para todos los participantes.