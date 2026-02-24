"CSS en Tu Comunidad" ofrecerá servicios de salud y trámites este sábado 28 de febrero

La Caja de Seguro Social ( CSS ) realizará una jornada de atención integral este sábado 28 de febrero de 2026 en Vía Argentina, con el objetivo de acercar los servicios de salud a la población.

Servicios de salud y orientación ciudadana por la CSS

Durante la actividad, que se llevará a cabo en el Parque Andrés Bello, los asistentes podrán acceder a diversos servicios de salud de forma gratuita.

La jornada contará con:

Servicios de salud

Orientación

Trámites

CSS: horarios y ubicación del evento

La jornada de "CSS en Tu Comunidad" iniciará a las 8:00 a.m. y se extenderá hasta la 1:30 p.m. Las autoridades recomiendan a los interesados asistir temprano para aprovechar al máximo los recursos disponibles y recibir una atención fluida durante la mañana del sábado.

El evento contará con el respaldo de diversas instituciones y aliados estratégicos que garantizan una experiencia completa de bienestar y apoyo para todos los participantes.