Jubilación anticipada en la CSS: ¿Quiénes pueden solicitarla y cuáles son los requisitos?

La Caja de Seguro Social (CSS) permite a algunos trabajadores acceder a la jubilación anticipada , un mecanismo que les da la posibilidad de retirarse antes de la edad establecida por ley, siempre que cumplan con ciertos requisitos y presenten la documentación correspondiente.

Este beneficio aplica para asegurados que hayan acumulado una cantidad mínima de cotizaciones y se encuentren dentro de un rango específico de edad.

Requisitos para acceder a la jubilación anticipada

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), los asegurados deben cumplir con lo siguiente:

Densidad mínima de cotizaciones

Contar con al menos 180 meses de cotizaciones acreditadas.

Edad requerida

Mujeres: entre 55 y 57 años .

entre . Hombres: entre 60 y 62 años.

Estos requisitos permiten que el trabajador pueda iniciar el trámite para evaluar su retiro anticipado dentro del sistema de seguridad social.

Documentos necesarios para hacer la solicitud

Para presentar la solicitud ante la CSS, los interesados deben entregar:

Copia de la cédula de identidad personal .

. Copia del carné del Seguro Social .

. Último talonario de ficha, en caso de que aún se encuentren laborando.

Las autoridades recomiendan verificar que todas las cotizaciones estén registradas correctamente antes de iniciar el trámite, para evitar retrasos en el proceso.