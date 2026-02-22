IDAAN reporta suspensión de operaciones en una potabilizadora este domingo

El @IDAANinforma que debido a una incidencia en la bomba de presión para uso de los químicos, la planta Cabra 2 se mantiene fuera de operaciones.



Se registra baja presión o falta de suministro en Vista Hermosa, Los Rosales, Villa Aurora, Los Duraznos, Villas de Altamira, calle… pic.twitter.com/zHLBkzGF3x