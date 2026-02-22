Panamá Este Nacionales -  22 de febrero de 2026 - 15:43

IDAAN reporta suspensión de operaciones en una potabilizadora este domingo

El IDAAN informó que la suspensión del servicio en la potabilizadora registrará baja presión en varios sectores de Panamá Este.

Ana Canto
El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que debido a una incidencia en la bomba de presión para uso de los químicos, la planta Cabra 2 se mantiene fuera de operaciones.

Se registra baja presión o falta de suministro en Vista Hermosa, Los Rosales, Villa Aurora, Los Duraznos, Villas de Altamira, calle San José, calle 3, Nueva Esperanza, Valle de Cerro Azul, Los Jardines, El Trébol, Monterico, Santa Sofía y Santa Rita.

