Atalaya Nacionales -  22 de febrero de 2026 - 12:45

Veneración del Cristo Nazareno de Atalaya marca inicio de la Cuaresma en Panamá

A la misa del Cristo Nazareno de Atalaya asistieron representantes de la Iglesia católica, entre ellos el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa.

Veneración del Cristo Nazareno de Atalaya

Veneración del Cristo Nazareno de Atalaya, provincia de Veraguas, febrero 2026.

Ana Canto
Este domingo se realizó la tradicional veneración del Cristo Nazareno de Atalaya, en la provincia de Veraguas, acto religioso que marca el inicio del periodo de Cuaresma y que congregó a miles de creyentes provenientes de distintas regiones del país.

A la actividad asistieron representantes de la Iglesia católica, entre ellos el arzobispo metropolitano de Panamá, José Domingo Ulloa, quien ofreció un mensaje centrado en la esperanza, la confianza en Jesucristo y el llamado a los fieles a continuar el camino de la santidad y el perdón.

Tras finalizar la eucaristía, el monseñor brindó declaraciones a los medios de comunicación, donde hizo énfasis en la necesidad de erradicar la corrupción, señalando que esta limita el progreso del país. Asimismo, exhortó a los jóvenes a priorizar la educación y a las autoridades a fortalecer los procesos de enseñanza con estándares de calidad.

"A tomarnos todos en serio la educación. Es la única forma de sacar de la miseria y la pobreza a nuestra gente, si le damos una educación de calidad", manifestó el arzobispo.

Ulloa explicó además que, más allá de la peregrinación a Atalaya, lo fundamental es asumir un compromiso personal de conversión, destacando que la familia constituye la primera escuela donde deben formarse los valores que guían a la sociedad.

