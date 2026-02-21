¡Vuelven las agroferias del IMA! Estos son los puntos de venta del 24 y 25 de febrero

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este martes 23 y miércoles 25 de febrero. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.
Agroferias del IMA – Martes 24 de febrero de 2026
Darién
-
Cancha de la escuela de la comunidad de El Cacao, en Platanilla, distrito de Santa Fe
Veraguas
- Casa Comunal de El Hatillo, distrito de San Francisco
- Cancha techada de Río de Jesús cabecera, distrito de Río de Jesús
Panamá Oeste
- Casa Cultural de Cerro Cama en Amador, distrito de La Chorrera
Chiriquí
-
Cancha Comunal Las Mercedes en Nuevo México, distrito de Alanje
Coclé
-
Casa del Local de Otoal, corregimiento de Guzmán, distrito de Natá
Panamá Este
-
Unión Herrerana, corregimiento de Chinina, distrito de Chepo
Agroferias del IMA - Miércoles 25 de febrero
Colón
-
Sede IMA Colón, corregimiento Buena Vista, distrito de Colón