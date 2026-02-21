Panamá Nacionales -  21 de febrero de 2026 - 15:18

¡Vuelven las agroferias del IMA! Estos son los puntos de venta del 24 y 25 de febrero

El IMA abrirá 10 tiendas permanentes a nivel nacional y además recordó que los asistentes a las Agroferias deben presentar su cédula de identidad personal.

@IMA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció que las Agroferias se realizarán este martes 23 y miércoles 25 de febrero. La entidad recordó que los asistentes deben presentar su cédula de identidad personal y llevar bolsas reutilizables para efectuar sus compras.

Agroferias del IMA – Martes 24 de febrero de 2026

Darién

  • Cancha de la escuela de la comunidad de El Cacao, en Platanilla, distrito de Santa Fe

Veraguas

  • Casa Comunal de El Hatillo, distrito de San Francisco
  • Cancha techada de Río de Jesús cabecera, distrito de Río de Jesús

Panamá Oeste

  • Casa Cultural de Cerro Cama en Amador, distrito de La Chorrera

Chiriquí

  • Cancha Comunal Las Mercedes en Nuevo México, distrito de Alanje

Coclé

  • Casa del Local de Otoal, corregimiento de Guzmán, distrito de Natá

Panamá Este

  • Unión Herrerana, corregimiento de Chinina, distrito de Chepo

Agroferias del IMA - Miércoles 25 de febrero

Colón

  • Sede IMA Colón, corregimiento Buena Vista, distrito de Colón

