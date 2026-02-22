MEDUCA suspende traslado docente en la comarca Ngäbe Buglé por condiciones climáticas

El Ministerio de Educación ( MEDUCA ) informó que, debido a las condiciones climáticas adversas que se registran actualmente, los vuelos programados para el traslado docente este 22 de febrero no han podido realizarse en el sector de Kankintú, en la comarca Ngäbe Buglé.

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), como medida de precaución, se mantiene a la espera de la mejoría del clima antes de autorizar los traslados hacia las comunidades de Cerro Balsa, Punta Piña, Sirote y Piedra Roja.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Esta decisión se adopta con el objetivo de salvaguardar la vida y la integridad de los docentes, evitando situaciones riesgosas.

El MEDUCA indicó que realiza todas las gestiones necesarias para garantizar el traslado seguro del personal educativo hasta sus destinos, cumpliendo con los compromisos establecidos para el inicio del año escolar 2026.