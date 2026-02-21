Jesús Nazareno: Devotos llegan para rendir honor en la Basílica de Atalaya

Este sábado 21 de febrero continúa la llegada de cientos de devotos a la Basílica Menor de Atalaya, en la provincia de Veraguas, para rendir honor a la imagen de Jesús Nazareno de Atalaya, una de las tradiciones religiosas más importantes del país.
Peregrinaciones y muestras de fe a Jesús Nazareno
Muchos devotos realizan largas caminatas o peregrinaciones hasta el santuario como muestra de agradecimiento o petición, una práctica que se ha mantenido por generaciones y forma parte de la identidad cultural y religiosa panameña.
Durante estos días, el área registra una gran afluencia de visitantes, por lo que autoridades y organizadores coordinan medidas para garantizar el orden, la seguridad y el desarrollo adecuado de las actividades.
Una de las celebraciones religiosas más grandes de Panamá
La festividad del Jesús Nazareno de Atalaya es considerada una de las concentraciones religiosas más numerosas del país, reuniendo cada año a creyentes que acuden a la basílica para participar en misas, procesiones y actos de devoción.
Se espera que en los próximos días continúe el flujo de peregrinos hacia Atalaya, especialmente durante las actividades principales de la celebración.