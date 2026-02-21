Jesús Nazareno: Devotos llegan para rendir honor en la Basílica de Atalaya

Este sábado 21 de febrero continúa la llegada de cientos de devotos a la Basílica Menor de Atalaya, en la provincia de Veraguas, para rendir honor a la imagen de Jesús Nazareno de Atalaya , una de las tradiciones religiosas más importantes del país.

Fieles provenientes de distintas regiones de Panamá se han movilizado hasta el distrito de Atalaya para participar en las actividades religiosas, cumplir promesas y expresar su fe durante esta celebración que cada año congrega a miles de personas.

Peregrinaciones y muestras de fe a Jesús Nazareno

Muchos devotos realizan largas caminatas o peregrinaciones hasta el santuario como muestra de agradecimiento o petición, una práctica que se ha mantenido por generaciones y forma parte de la identidad cultural y religiosa panameña.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2025332582141792384?s=20&partner=&hide_thread=false Este sábado 21 de febrero continúa la llegada de cientos de devotos a la Basílica Menor de Atalaya, para rendir honor a Jesús Nazareno. pic.twitter.com/A2vKYaLDIb — Telemetro Reporta (@TReporta) February 21, 2026

Durante estos días, el área registra una gran afluencia de visitantes, por lo que autoridades y organizadores coordinan medidas para garantizar el orden, la seguridad y el desarrollo adecuado de las actividades.

Una de las celebraciones religiosas más grandes de Panamá

La festividad del Jesús Nazareno de Atalaya es considerada una de las concentraciones religiosas más numerosas del país, reuniendo cada año a creyentes que acuden a la basílica para participar en misas, procesiones y actos de devoción.

Se espera que en los próximos días continúe el flujo de peregrinos hacia Atalaya, especialmente durante las actividades principales de la celebración.