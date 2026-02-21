¿Cómo saber si tengo CEPADEM? Beneficiarios pueden verificar en este listado del MEF

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aclaró que el listado recientemente publicado corresponde únicamente a los beneficiarios que aún no han retirado el pago del Certificado de Pago Negociable de la Segunda Partida del Décimo Tercer Mes ( CEPADEM ) .

La entidad explicó que la aclaración se da luego de la confusión generada entre los pagos del CEPADEM y el CEPANIM, ya que se trata de beneficios distintos dirigidos principalmente a jubilados y pensionados.

Según el MEF, este beneficio corresponde a pagos que ya fueron reembolsados anteriormente, pero que quedaron pendientes debido a que algunos beneficiarios o sus herederos no realizaron el retiro del cheque.

¿Quiénes pueden cobrar el CEPADEM?

Las autoridades indicaron que el pago del CEPADEM está dirigido a:

Jubilados

Pensionados

Herederos

Familiares de beneficiarios

No obstante, recalcaron que solo podrán retirar el cheque las personas que aparezcan confirmadas en el listado oficial publicado por el MEF.

Cómo verificar si está en el listado del CEPADEM

Los interesados pueden confirmar si están habilitados para retirar el beneficio siguiendo estos pasos:

Ingresar al portal web oficial del MEF.

Dirigirse a la sección “Documentos” .

. Seleccionar la opción “Otros” .

. Hacer clic en Listado de CEPADEM .

. Descargar el archivo disponible.

Buscar su número de cédula para verificar si aparece en el listado.

Llamar al teléfono 506-6100 para solicitar una cita.

para solicitar una cita. Agendar la fecha para el retiro del cheque.

¿Qué es el CEPANIM y quiénes lo recibirán?

El CEPANIM corresponde al pago de intereses acumulados por mora relacionados con los décimos terceros meses adeudados.

Este beneficio será entregado mediante los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (CEPANIM) y su desembolso está previsto para iniciar a partir del mes de junio, según lo establecido en la normativa vigente.

Este pago estará dirigido a:

Jubilados

Pensionados

Herederos con derecho al beneficio

Las autoridades también señalaron que las personas que ya retiraron su CEPADEM deberán esperar este nuevo proceso de pago.