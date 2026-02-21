IDAAN activa tres nuevos pozos en Herrera para mejorar el suministro de agua potable

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) puso en marcha tres nuevos pozos en la provincia de Herrera, con el objetivo de reforzar el abastecimiento de agua potable y beneficiar a más de 5 mil usuarios en la región.

La entidad informó que estas nuevas infraestructuras permitirán aumentar la capacidad del sistema y mejorar el servicio en varias comunidades que dependen de la red pública de agua.

Nuevos pozos activados por el IDAAN en Chitré y La Arena

En el distrito de Chitré fue activado un pozo ubicado en la barriada La Rosed, cerca del Tutelar de Menores, el cual incorpora más de 72 mil galones diarios a la red de distribución.

Además, en Calle Mélida Rodríguez, en el corregimiento de La Arena, se habilitó otro pozo que aporta 86 mil galones diarios al sistema.

Refuerzo del sistema en Santa María

Por otra parte, en la comunidad de Chupampa, en el distrito de Santa María, se logró la interconexión de un pozo que añade 86 mil galones diarios al suministro de agua potable.

Con estas acciones, el IDAAN busca fortalecer el servicio en la provincia y atender la demanda de agua en sectores residenciales y comunidades en crecimiento.