Caso Odebrecht en Panamá: audiencia entra en fase clave de alegatos la próxima semana

El juicio por el caso Odebrecht en Panamá avanza hacia su etapa decisiva. Tras varias semanas de presentación de pruebas y testimonios, el proceso judicial retomará audiencias el próximo lunes, cuando se dé inicio formal a la fase de alegatos dentro de este caso de presunto blanqueo de capitales.

Según especialistas y reportes judiciales, durante esta etapa el Ministerio Público podrá incorporar elementos derivados de acuerdos de pena para sustentar sus solicitudes ante el tribunal, ya sea pidiendo condenas o absoluciones para los imputados.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Contenido relacionado: Pago a Servidores públicos inicia a partir del próximo miércoles 25 de febrero

¿Qué ha pasado con la audiencia del caso Odebrecht?

El proceso judicial se encuentra en su recta final luego de que el tribunal declarara cerrada la fase de práctica de pruebas, al considerar que ya se agotaron las diligencias necesarias dentro del juicio.

Este juicio, considerado el mayor escándalo de corrupción investigado en Panamá, involucra a exfuncionarios, empresarios y figuras políticas señaladas por presuntos pagos de sobornos y blanqueo de capitales relacionados con contratos de obras públicas.

La audiencia ordinaria del caso inició el pasado 12 de enero y ha tenido retrasos y recesos durante su desarrollo, lo que extendió el calendario judicial hasta esta nueva etapa de alegatos.

¿Cuándo retornan las audiencias?

Las audiencias se retomarán el lunes 23 de febrero, fecha en la que comenzarán los alegatos finales de las partes.

De acuerdo con el cronograma establecido por el tribunal, las sesiones se desarrollarán de forma continua y cada abogado contará con tiempo determinado para presentar sus argumentos ante los jueces.

Tras concluir esta fase, el tribunal deberá emitir su decisión dentro del plazo que establece la ley, lo que marcará un momento clave en uno de los procesos judiciales más importantes de los últimos años en el país.