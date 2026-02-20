Panamá Nacionales -  20 de febrero de 2026 - 14:21

Calendario tercer pago PASE-U: centros de cobro en las provincias de Panamá y Chiriquí

El IFARHU publicó los centros de pago correspondientes al tercer desembolso del PASE-U 2025 para las provincias de Panamá y Chiriquí.

IFARHU continúa con los pagos del PASE-U. 

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) publicó el calendario del tercer pago del PASE-U para las provincias de Panamá y Chiriquí, correspondiente al año 2025, previo al inicio del año escolar 2026.

Los desembolsos se realizarán del 21 al 28 de febrero.

Le podría interesar: Tercer pago de PASE-U: IFARHU anuncia provincias habilitadas para el sábado 21 de febrero

Pagos del PASE-U en Panamá y Chiriquí

Pagos en Panamá

  • Panamá Este: Cañita, Santa Cruz, El Llano y Santa Cruz de Chinina.
  • Panamá Norte: Alcalde Díaz
  • San Miguelito: Belisario Porras y Omar Torrijos Herrera.
  • Panamá centro: Juan Díaz

Pagos en Chiriquí

  • Distrito de Barú: Progreso
  • Distrito de Bugaba: Renacimiento
  • Distrito de Tolé: Bella Vista, Cerro Viejo, El Cristo, Justo Fidel Palacios y Lajas de Tolé.

Para conocer los centros de pagos oficiales, ingrese al siguiente enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/

