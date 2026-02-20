Calendario tercer pago PASE-U: centros de cobro en las provincias de Panamá y Chiriquí

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) publicó el calendario del tercer pago del PASE-U para las provincias de Panamá y Chiriquí, correspondiente al año 2025, previo al inicio del año escolar 2026.
Pagos del PASE-U en Panamá y Chiriquí
Pagos en Panamá
- Panamá Este: Cañita, Santa Cruz, El Llano y Santa Cruz de Chinina.
- Panamá Norte: Alcalde Díaz
- San Miguelito: Belisario Porras y Omar Torrijos Herrera.
- Panamá centro: Juan Díaz
Pagos en Chiriquí
- Distrito de Barú: Progreso
- Distrito de Bugaba: Renacimiento
- Distrito de Tolé: Bella Vista, Cerro Viejo, El Cristo, Justo Fidel Palacios y Lajas de Tolé.
Para conocer los centros de pagos oficiales, ingrese al siguiente enlace: https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/