IFARHU, tercer PASE-U: pagos programados del 23 al 28 de febrero a nivel nacional

El Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que del lunes 23 al sábado 28 de febrero se estará realizando la jornada de pagos del programa PASE-U en las provincias de Panamá y Chiriquí.
PASE-U: pagos programados del 23 al 28 de febrero
Provincia de Panamá
- Panamá Este: Cañita, Las Margaritas, Chepillo, San Martín, Las Garzas, Pacora, 24 de Diciembre y Tocumen.
- Panamá Norte: Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba, Las Cumbres, Chilibre y Caimitillo.
- San Miguelito: Belisario Frías, Omar Torrijos Herrera, José Domingo Espinar, Victoriano Lorenzo, Mateo Iturralde, Amelia Denis y Arnulfo Arias.
- Panamá Centro: Juan Díaz, Don Bosco, Pueblo Nuevo, Parque Lefevre, Río Abajo, Ancón, El Chorrillo, Calidonia, Santa Ana, San Felipe y Curundú.
Provincia de Chiriquí
- Barú: Progreso, Rodolfo Aguilar, Baco, Manaca, El Palmar, Limones y Puerto Armuelles.
- Bugaba: Renacimiento, Tierras Altas, Bugaba y Boquerón.
- Dirección Provincial de Chiriquí: Tolé, Remedio, San Lorenzo, Gualaca, Dolega, Boquete, Alanje y David.
Para ver el calendario oficial y las fechas de pago, ingrese aquí: https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/