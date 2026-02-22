Panamá Nacionales -  22 de febrero de 2026 - 17:06

IFARHU, tercer PASE-U: pagos programados del 23 al 28 de febrero a nivel nacional

El IFARHU anunció la nueva jornada de pago del PASE-U para las provincias Panamá y Chiriquí esta semana.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que del lunes 23 al sábado 28 de febrero se estará realizando la jornada de pagos del programa PASE-U en las provincias de Panamá y Chiriquí.

La entidad reiteró a padres de familia y acudientes la importancia de verificar los cronogramas oficiales, fechas y centros de pago a través de las cuentas oficiales del IFARHU, a fin de evitar contratiempos y garantizar un proceso ordenado durante el proceso de desembolso.

PASE-U: pagos programados del 23 al 28 de febrero

Provincia de Panamá

  • Panamá Este: Cañita, Las Margaritas, Chepillo, San Martín, Las Garzas, Pacora, 24 de Diciembre y Tocumen.
  • Panamá Norte: Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba, Las Cumbres, Chilibre y Caimitillo.
  • San Miguelito: Belisario Frías, Omar Torrijos Herrera, José Domingo Espinar, Victoriano Lorenzo, Mateo Iturralde, Amelia Denis y Arnulfo Arias.
  • Panamá Centro: Juan Díaz, Don Bosco, Pueblo Nuevo, Parque Lefevre, Río Abajo, Ancón, El Chorrillo, Calidonia, Santa Ana, San Felipe y Curundú.

Provincia de Chiriquí

  • Barú: Progreso, Rodolfo Aguilar, Baco, Manaca, El Palmar, Limones y Puerto Armuelles.
  • Bugaba: Renacimiento, Tierras Altas, Bugaba y Boquerón.
  • Dirección Provincial de Chiriquí: Tolé, Remedio, San Lorenzo, Gualaca, Dolega, Boquete, Alanje y David.

Para ver el calendario oficial y las fechas de pago, ingrese aquí: https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/

