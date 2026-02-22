IFARHU, tercer PASE-U: pagos programados del 23 al 28 de febrero a nivel nacional

Pagos del PASE-U del IFARHU. @IFARHU

Por Ana Canto El Instituto para la Formación y el Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) informó que del lunes 23 al sábado 28 de febrero se estará realizando la jornada de pagos del programa PASE-U en las provincias de Panamá y Chiriquí.

La entidad reiteró a padres de familia y acudientes la importancia de verificar los cronogramas oficiales, fechas y centros de pago a través de las cuentas oficiales del IFARHU, a fin de evitar contratiempos y garantizar un proceso ordenado durante el proceso de desembolso.

PASE-U: pagos programados del 23 al 28 de febrero Provincia de Panamá Panamá Este: Cañita, Las Margaritas, Chepillo, San Martín, Las Garzas, Pacora, 24 de Diciembre y Tocumen.

Cañita, Las Margaritas, Chepillo, San Martín, Las Garzas, Pacora, 24 de Diciembre y Tocumen. Panamá Norte: Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba, Las Cumbres, Chilibre y Caimitillo.

Alcalde Díaz, Ernesto Córdoba, Las Cumbres, Chilibre y Caimitillo. San Miguelito: Belisario Frías, Omar Torrijos Herrera, José Domingo Espinar, Victoriano Lorenzo, Mateo Iturralde, Amelia Denis y Arnulfo Arias.

Belisario Frías, Omar Torrijos Herrera, José Domingo Espinar, Victoriano Lorenzo, Mateo Iturralde, Amelia Denis y Arnulfo Arias. Panamá Centro: Juan Díaz, Don Bosco, Pueblo Nuevo, Parque Lefevre, Río Abajo, Ancón, El Chorrillo, Calidonia, Santa Ana, San Felipe y Curundú. Provincia de Chiriquí Barú: Progreso, Rodolfo Aguilar, Baco, Manaca, El Palmar, Limones y Puerto Armuelles.

Progreso, Rodolfo Aguilar, Baco, Manaca, El Palmar, Limones y Puerto Armuelles. Bugaba: Renacimiento, Tierras Altas, Bugaba y Boquerón.

Renacimiento, Tierras Altas, Bugaba y Boquerón. Dirección Provincial de Chiriquí: Tolé, Remedio, San Lorenzo, Gualaca, Dolega, Boquete, Alanje y David. Para ver el calendario oficial y las fechas de pago, ingrese aquí: https://www.ifarhu.gob.pa/tercer-pago-pase-u-2025/