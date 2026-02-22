Estatua de Simón Bolívar volverá a ser expuesta en Colón tras proceso de restauración

La escultura del libertador Simón Bolívar está siendo restaurada y será reubicada en la entrada de la ciudad de Colón, luego de haber permanecido resguardada desde 2016 en una bodega municipal por trabajos de restauración en el Parque 5 de Noviembre, donde estaba ubicada originalmente.

La estatua fue trasladada al Centro de Arte y Cultura de Colón, donde recibe labores especializadas de limpieza, conservación y restauración a cargo del restaurador Alejandro Álvarez, especialista de la Dirección Nacional de Museos.

El proyecto contempla dos etapas principales, entre ellas la construcción del nuevo pedestal que sostendrá el monumento en la entrada de la ciudad, permitiendo que la figura del Libertador tenga mayor presencia y accesibilidad para residentes y visitantes.

El proceso de conservación se desarrolla mediante un trabajo conjunto entre la Sociedad Bolivariana, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Cultura, con el objetivo de preservar el valor histórico de la obra, fortalecer la identidad colonense y promover el respeto por los bienes patrimoniales del país.

Todo el proceso es financiado por el Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Nacional de Museos.