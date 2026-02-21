Distemper canino: qué es el moquillo y cuáles son sus síntomas

El distemper canino , también conocido como moquillo, es una enfermedad viral altamente contagiosa y grave que afecta a los perros. Este virus puede atacar distintos sistemas del organismo, principalmente el respiratorio, gastrointestinal y nervioso, por lo que representa un riesgo para todos los perros, especialmente si no están vacunados.

Detectar la enfermedad a tiempo puede marcar la diferencia en la recuperación del animal y evitar complicaciones graves.

¿Qué pasa cuando un perro tiene distemper?

El moquillo canino es una enfermedad infectocontagiosa de origen viral con alta morbilidad y mortalidad en perros domésticos.

En las primeras etapas suele afectar el sistema respiratorio y digestivo, pero cuando avanza también puede comprometer el sistema nervioso, lo que puede provocar secuelas permanentes en el animal.

¿Cuánto tarda en recuperarse un perro del moquillo?

La recuperación depende de cada caso. En algunos perros el proceso puede durar alrededor de dos semanas, mientras que en otros puede extenderse por varios meses.

El tiempo de recuperación está relacionado con factores como:

El estado del sistema inmunológico del perro

La etapa en la que se detectó la enfermedad

La atención veterinaria recibida de forma oportuna

Síntomas del moquillo canino

Los signos del distemper pueden variar, pero entre los más comunes se encuentran:

Fiebre alta y malestar general

Vómitos, diarrea y deshidratación

Secreción nasal y problemas respiratorios

Amigdalitis o neumonía

Problemas oculares

Calambres, temblores musculares o ceguera en etapas avanzadas

Ante cualquiera de estos síntomas, se recomienda acudir de inmediato a un veterinario, ya que el diagnóstico temprano puede mejorar el pronóstico del animal.

Cómo prevenir el distemper en perros

La principal forma de prevención es la vacunación, además de mantener controles veterinarios regulares y evitar el contacto con perros enfermos o no vacunados.

El moquillo sigue siendo una de las enfermedades más peligrosas para los perros, pero con información, prevención y atención a tiempo se puede reducir el riesgo.