Cobre Panamá en Donoso: MICI autoriza remover y exportar material de la mina

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) autorizó la remoción, procesamiento y exportación del material almacenado en la mina Cobre Panamá , ubicada en Donoso.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución N.° 27, en la que se instruye a Minera Panamá a ejecutar:

Procesamiento del mineral

Exportación

Comercialización

Todo como parte del Plan de Preservación y Gestión Segura de la mina.

¿Por qué se toma esta decisión?

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2041584704617369965?s=20&partner=&hide_thread=false El Ministerio de Comercio e Industrias autorizó la remoción del material que se mantiene en la Mina Cobre Panamá ubicada en Donoso.



Este martes fue publicada en Gaceta Oficial la Resolución N°27, en la que el @MICIPMA ordena a Minera Panamá la “ejecución del procesamiento,… pic.twitter.com/tSmTbIq1TF — Telemetro Reporta (@TReporta) April 7, 2026

Según el MICI, la acción busca:

Reducir riesgos ambientales

Mitigar condiciones peligrosas del material almacenado

Garantizar un manejo seguro de los recursos existentes

Enfoque ambiental y de seguridad

El plan contempla medidas para evitar impactos negativos derivados del almacenamiento prolongado del mineral, en medio del contexto actual de la mina.

La situación de la mina Cobre Panamá sigue siendo uno de los temas más relevantes a nivel nacional, tanto por su impacto económico como por las implicaciones ambientales y sociales.