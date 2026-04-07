Cobre Panamá en Donoso: MICI autoriza remover y exportar material de la mina

El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) autorizó la remoción, procesamiento y exportación del material almacenado en la mina Cobre Panamá, ubicada en Donoso.
La medida fue oficializada este martes mediante la Resolución N.° 27, en la que se instruye a Minera Panamá a ejecutar:
- Procesamiento del mineral
- Exportación
- Comercialización
Todo como parte del Plan de Preservación y Gestión Segura de la mina.
¿Por qué se toma esta decisión?
Según el MICI, la acción busca:
- Reducir riesgos ambientales
- Mitigar condiciones peligrosas del material almacenado
- Garantizar un manejo seguro de los recursos existentes
Enfoque ambiental y de seguridad
El plan contempla medidas para evitar impactos negativos derivados del almacenamiento prolongado del mineral, en medio del contexto actual de la mina.
La situación de la mina Cobre Panamá sigue siendo uno de los temas más relevantes a nivel nacional, tanto por su impacto económico como por las implicaciones ambientales y sociales.